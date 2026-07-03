Матері з 10-місячною дитиною ніхто не поступився місцем у потязі (фото)

Українка на імʼя Олена Нашилова їхала з 10-місячною дитиною на верхній полиці в потязі. Вона каже, що не змогла вчасно взяти квитки на нижні місця.

У Threads під постом на сторінці жінки (nashilovaalyona) розгорілася палка дискусія щодо цього.

Жінка їхала з дитиною на верхній полиці

"Потяг Одеса-Харків, майже нереально купити квиток. Але я купила, на верхню полицю. Бо знала, що ця поїздка крайнє необхідна для здоровʼя моєї дитини. І знаєте, це той випадок, коли я зрозуміла, що ніхто мені не пуступиться місцем з 10-ти місячною дитиною, ще з самої покупки квитка. Так і сталося. Людяність — це найкраще, що є в людині, як жаль, що в нашому суспільстві її майже не залишилося", — написала Олена.

Вона додала, що в першу чергу хоче інформувати інших мам і їй не потрібні жалість чи хейт.

"У нашому суспільстві є майбутні мами, які живуть в рожевих окулярах. В нашому суспільстві є молоді матусі — які бояться вийти далі дитячого майданчика біля дому. Ми з дитиною мати досвід перебування в дитячій лікарні з важким діагнозом — і, повірте, хейту і образ начулись там на життя вперед. Я розумію, що зараз люди злі та виснаженні на фоні війни, але я маю ще краплю надії, що можна бути трохи добрішими!" — додала авторка допису.

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Олена каже, що зверталася до провідниці. Та сказала, що така ситуація часто трапляється: "Ніхто мамам не поступається. І додала, що зараз люди навіть не дозволяють сісти посидіти на нижній полиці".

Жінка їхала з дитиною на верхній полиці Фото: Threads

Реакція мережі

У коментарях люди почали писати, що дитина — це відповідальність її батьків:

"0 днів без маніпуляції дитиною. Ви квиток купили? Купили. Ви знали, що будете їхати на верхній полиці? Знали. І всеодно купили. Обрали не автобус/автомобіль, а потяг. І тепер хтось має вам поступатися, бо що? Ваша дитина — ваша відповідальність".

"Але ви не знаєте, чи є проблеми зі здоровʼям у людини, що на нижній полиці. Чи людяність лиш в один бік працює?"

"А чому хтось зобовʼязаний Вам уступити своє законне місце? Часто їжджу з дитиною (з 4 місяців) саме потягом. І ніколи нікого не просила помінятись. Вам і Вашій дитині ніхто і нічого не винен, питання взагалі не в людяності".

Багато людей висловили підтримку Олені та засмутилися через таку реакцію інших пасажирів:

"Дуже шкода, що в Україні не поважають мати та дитину… а це конче потрібно нашому народу".

"Я собі не уявляю, що має бути в голові людини, яка їде на нижній полиці і дивиться, як мама з 10 місячним малям їде зверху. Жах".

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