"Плачу в тамбурі": Марію Бурмаку в потязі довели дві російськомовні пенсіонерки

Українська співачка Марія Бурмака зіштовхнулась з неприємною ситуацією під час своєї подорожі в потязі. Артистка навіть розплакалася від розпачу.

У Facebook Бурмака поділилась емоційною розповіддю. Виявилося, що народна артистка України опинилася в одному купе з двома жінками похилого віку, які спілкувалися російською мовою. За словами зірки сцени, вона намагалася донести до них, що російські ракети атакують усіх українців, незалежно від мови.

"Сіла в поїзд. Зі мною в купе дві женщіни під 70. Русскій язик, чай, манери, Достоєвський і цей весь непотріб. Я їм кажу: "Ну як ви можете? Ракети ж і на вас летять". А вони мені: "Русскій язик на вас не нападал", — розповіла про неприємну сутуацію Марія.

Марія Бурмака Фото: Facebook

Інцидент настільки вразив народну артистку, що вона розплакалась прямо в потязі. Це тема, яка дуже болить співачці, адже її молодший брат, який захищав Україну на фронті та брав участь у боях за Київ, помер минулого року від зупинки серця.

"Плачу в тамбурі. Так мені боляче. Не знаю, як бути із цим", — написала Бурмака.

Цікаво, що пост артистки став недоступним у соцмережі. Ймовірно, вона його видалила.

Помер брат Марії Бурмаки

Святослав Бурмака був учасником бойових дій. Він служив в 43-й Окремій Артилерійській Бригаді імені гетьмана Тараса Трясила. Чоловік був поранений і контужений, лікувався у військовому госпіталі. Згодом був комісований за станом здоров‘я.

"Не витримувала його психіка. Не витримало врешті і серце. Нема таких слів, щоб описати як боляче нашій сім‘ї", — писала Марія на початку 2024 року.

