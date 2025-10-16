"Плачу в тамбуре": Марию Бурмаку в поезде довели две русскоязычные пенсионерки

Украинская певица Мария Бурмака столкнулась с неприятной ситуацией во время своего путешествия в поезде. Артистка даже расплакалась от отчаяния.

В Facebook Бурмака поделилась эмоциональным рассказом. Оказалось, что народная артистка Украины оказалась в одном купе с двумя пожилыми женщинами, которые общались на русском языке. По словам звезды сцены, она пыталась донести до них, что российские ракеты атакуют всех украинцев, независимо от языка.

"Села в поезд. Со мной в купе две женщины под 70. Русский язык, чай, манеры, Достоевский и этот весь хлам. Я им говорю: "Ну как вы можете? Ракеты же и на вас летят". А они мне: "Русский язык на вас не нападал", — рассказала о неприятной сутуации Мария.

Мария Бурмака Фото: Facebook

Инцидент настолько поразил народную артистку, что она расплакалась прямо в поезде. Это тема, которая очень болит певице, ведь ее младший брат, который защищал Украину на фронте и участвовал в боях за Киев, умер в прошлом году от остановки сердца.

"Плачу в тамбуре. Так мне больно. Не знаю, как быть с этим", — написала Бурмака.

Интересно, что пост артистки стал недоступным в соцсети. Вероятно, она его удалила.

Умер брат Марии Бурмаки

Святослав Бурмака был участником боевых действий. Он служил в 43-й Отдельной артиллерийской бригаде имени гетмана Тараса Трясила. Мужчина был ранен и контужен, лечился в военном госпитале. Впоследствии был комиссован по состоянию здоровья.

"Не выдерживала его психика. Не выдержало в конце концов и сердце. Нет таких слов, чтобы описать как больно нашей семье", — писала Мария в начале 2024 года.

