"Так нельзя": Джамала пожаловалась на участников отбора на Евровидение

Украинская певица Джамала, которая в этом году выполняет роль музыкального продюсера Национального отбора на Евровидении-2026, высказала свои впечатления от присланных заявок участников. Артистка поделилась разочарованием из-за уровня некоторых композиций.

Она отметила, что часть песен не соответствует стандартам отбора, а их звучание, по словам Джамалы, оставляет желать лучшего как в содержательном, так и в техническом плане. Об этом она сказала в сообщениях в своем Telegram-канале.

Джамала пожаловалась на песни на Евровидение 2026

"Извините, я жесткой буду. Потому что реально, как можно прислать просто песню, просто "ме-ме-ме"? Можно спеть что-то, чтобы было видно, что это песня на "Евровидение", на международный конкурс. Меня просто разрывает", — пожаловалась Джамала.

Продюсер добавила, что значительная часть присланных треков имеет низкое качество записи, слабое исполнение и проблемы с интонированием: "Просто ужасные "демки"! Ужасное качество, ужасное исполнение, ужасные песни, ужасное интонирование. Просто не за что зацепиться".

Также исполнительница обратила внимание, что некоторые участники присылают лишь "черновые версии без идеи, без вокала и без ощущения международного конкурса".

Несмотря на это, Джамала призналась, что среди всех работ есть несколько песен, которые действительно привлекли ее внимание, хотя таких вариантов немного.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В Украине официально объявили о начале национального отбора на Евровидение-2026. Подать заявки артисты могут с 3 сентября по 27 октября 2025 года, а финал отбора состоится в феврале следующего года.

Евровидение-2026 в Вене может не состояться, потому что конкурс превратился в политический скандал.

Кроме того, в сети спорят из-за победы Нерсесян в нацотборе на Детское Евровидение.