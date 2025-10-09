Евровидение-2026 в Вене может не состояться: конкурс превратился в политический скандал

Вопрос проведения Евровидения-2026 превратился в международный политический спор. Несколько стран — по инициативе правительства Испании — настаивают на исключении израильской участницы из конкурса. Тайное голосование по этому вопросу должно состояться в ноябре, и, по словам инсайдеров, большинство членов Европейского вещательного союза (EBU) может поддержать эту идею.

В Австрии уже прозвучали спорные мнения по этому поводу. Консервативная партия ÖVP выступила против проведения конкурса без участия Израиля. Канцлер Кристиан Штокер и государственный секретарь Александр Прьоль, по данным австрийских медиа, оказывают давление на руководство телекомпании ORF и городские власти Вены, чтобы в случае исключения Израиля Австрия отказалась от организации мероприятия, пишет "oe24".

"Невозможно, чтобы именно мы запретили еврейской артистке приехать в Вену", — цитирует одного из представителей ÖVP издание.

Тем временем ORF оказался в сложной ситуации. Компания обязалась официально провести Евровидение-2026 в случае победы Австрии в этом году. Если вещатель откажется, он может заплатить новому организатору до 40 миллионов евро штрафа. По сообщениям СМИ, глава ORF Роланд Вайссман уже дал понять правительству, что государство должно будет покрыть часть этих расходов — около 26 миллионов евро.

Мэр Вены Михаэль Людвиг также заявил, что исключение Израиля будет ошибкой, но город, вероятно, готов провести конкурс, ведь он приносит значительные доходы. Сейчас между Людвигом и канцлером Штокером якобы продолжаются кризисные переговоры.

