Євробачення-2026 у Відні може не відбутися: конкурс перетворився на політичний скандал

Питання проведення Євробачення-2026 перетворилося на міжнародну політичну суперечку. Кілька країн — за ініціативи уряду Іспанії — наполягають на виключенні ізраїльської учасниці з конкурсу. Таємне голосування з цього питання має відбутися в листопаді, і, за словами інсайдерів, більшість членів Європейської мовної спілки (EBU) може підтримати цю ідею.

В Австрії вже прозвучали спірні думки щодо цього. Консервативна партія ÖVP виступила проти проведення конкурсу без участі Ізраїлю. Канцлер Крістіан Штокер і державний секретар Александр Прьоль, за даними австрійських медіа, чинять тиск на керівництво телекомпанії ORF та міську владу Відня, щоб у разі виключення Ізраїлю Австрія відмовилася від організації заходу, пише "oe24".

Австрія може відмовитись від організації Євробачення

"Неможливо, щоб саме ми заборонили єврейській артистці приїхати до Відня", — цитує одного з представників ÖVP видання.

Тим часом ORF опинився у складній ситуації. Компанія зобов’язалася офіційно провести Євробачення-2026 у разі перемоги Австрії цього року. Якщо мовник відмовиться, він може сплатити новому організатору до 40 мільйонів євро штрафу. За повідомленнями ЗМІ, глава ORF Роланд Вайссман уже дав зрозуміти уряду, що держава повинна буде покрити частину цих витрат — близько 26 мільйонів євро.

Мер Відня Міхаель Людвіг також заявив, що виключення Ізраїлю буде помилкою, але місто, ймовірно, готове провести конкурс, адже він приносить значні прибутки. Наразі між Людвігом і канцлером Штокером нібито тривають кризові переговори.

