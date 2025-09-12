Ультиматум і бойкот: Євробачення-2026 опинилося під загрозою зриву

Національний мовник Ірландії (RTÉ) вперше за десять років поставив під сумнів участь країни в пісенному конкурсі Євробачення. Компанія офіційно заявила, що не братиме участі в ювілейному 70-му конкурсі у Відні, якщо організатори допустять Ізраїлю.

RTÉ офіційно повідомив, що може вперше за десятиліття пропустити пісенний конкурс через політичні мотиви. Експерти тепер очікують ланцюгової реакції, коли інші країни, сповідуючи ту саму позицію, підтримають ультиматум та бойкот.

"Наша позиція є абсолютно чіткою — Ірландія не братиме участі в пісенному конкурсі Євробачення-2026, якщо там буде Ізраїль", — йдеться в офіційній заяві RTÉ.

Ірландія проти Ізраїлю

Кевін Бакхерст, генеральний директор RTÉ, детально пояснив мотиви такого кроку: "Мовник вважає участь Ірландії неприпустимою, враховуючи жахливі втрати життів у Газі", — заявив він.

Бакхерст окремо згадав про цілеспрямовані вбивства журналістів, недопуск міжнародних репортерів у зону конфлікту та тяжке становище заручників, які досі перебувають у полоні.

Ірландія традиційно займає одну з найрадикальніших позицій серед західних країн щодо критики дій Ізраїлю. Раніше RTÉ разом із мовниками Іспанії та Словенії вже звертався до EBU з вимогою провести консультації з цього питання.

Загроза репутації Євробачення

Бойкот може завдати серйозного удару по репутації заходу, адже Ірландія є однією з рекордсменок за кількістю перемог у конкурсі — представники країни загалом вигравали сім разів.

За інформацією джерел, близьких до організаторів, щонайменше п'ять інших країн готують аналогічні заяви. Якщо протест набере масових масштабів, під загрозою може опинитися традиційний формат проведення двох півфіналів конкурсу.

Учасниця з Ірландії на Євробаченні Фото: Eurovision Song Contest/Facebook

Властиво, що у липні на Генеральній асамблеї EBU кілька країн-учасниць висловили стурбованість щодо участі Ізраїлю в майбутніх конкурсах. "Союз пообіцяв продовжити консультації й навіть дозволив країнам відмовитися від участі без штрафних санкцій до грудня цього року", — повідомляють інсайдери.

Остаточне рішення буде прийнято після того, як свою позицію оголосить Європейський мовний союз (EBU).

Євробачення-2026 має пройти у Відні після перемоги співака Джей Джея з піснею Wasted Love.

До речі, "Суспільне" офіційно підтвердило участь України в 70-му пісенному конкурсі Євробачення-2026. У наступному році ювілейний конкурс стане вагомою музичною подією.