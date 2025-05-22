"М'яч на полі EBU": переможець "Євробачення-2025" закликав виключити з конкурсу Ізраїль

Переможець «Євробачення-2025», який представляв Австрію, JJ висловив сподівання, що у Відень Ізраїль не запросять. Він звинуватив Європу у деградації через випадок на гранд-фіналі.

Related video

Інтерв’ю зі співаком Йоганнесом Пічем, який виступає під псевдонімом JJ, опублікували 21 травня в El Pais.

Переможний виступ JJ на "Євробаченні-2025"

Представник Австрії переміг у конкурсі з піснею "Wasted Love", його основною суперницею стала представниця Ізраїля Юваль Рафаель з композицією "New Day Will Rise", яка посіла друге місце. Піч погоджується з переможцем "Євробачення-2024" Nemo, що конкурс потребує змін.

"Особливо з погляду системи голосування і того, хто бере участь у фестивалі. У питанні телеголосування має бути більше прозорості. Цього року все було дуже дивно", — підкреслив він.

Окрім того, JJ зауважив, що йому "дуже прикро бачити" Ізраїль в списку учасників.

"Я хотів би, щоб наступного року "Євробачення" відбулося у Відні без Ізраїлю. Але м'яч на полі EBU. Ми, артисти, можемо лише підняти свій голос з цього приводу", — заявив він.

Співак розповів, що хоче скористатися можливістю і використати таку велику платформу як "Євробачення" для відстоювання прав квір-спільноти. Він прагне переконатись, що її представники мають більше рівності. На думку JJ, у суспільстві досі існує величезна стигма, а Європа стає все консервативнішою, "роблячи кроки назад".

"Це дуже, дуже розчаровує, і з цим треба щось робити", — наголосив він.

Артист пояснив, що учасникам "Євробачення" заборонили демонструвати зі сцени або на камеру прапори спільноти ЛГБК+. На гранд-фіналі з ним стався незручний випадок через це.

"Хоча мене втішало те, що глядачі могли це зробити, я спробував пронести прапор під час фіналу. Але мене спіймали. Я сховав його в кишеню штанів, і хтось з організаторів побачив, що я несу. Перед самим виходом на сцену мені сказали: це не прапор твоєї країни, ти не можеш його винести. Я майже встиг", — поділився JJ.

Нагадаємо, переможець "Євробачення-2025" відкрито захоплюється оперною виконавицею та прихильницею президента РФ Володимира Путіна Анною Нетребко має. Український коментатор і ведучий Тимур Мірошниченко пояснив, чому російська співачка стала кумиром для представника Австрії і дав пораду українцям.

Для представниці Ізраїлю Юваль Рафаель участь в "Євробаченні-2025" стала справжнім випробовуванням. Під час виступу на півфіналі її засвистали глядачі, а на традиційному параді активісти влаштували провокацію у підтримку Палестини.