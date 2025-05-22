"Мяч на поле EBU": победитель "Евровидения-2025" призвал исключить из конкурса Израиль

Победитель "Евровидения-2025", который представлял Австрию, JJ выразил надежду, что в Вену Израиль не пригласят. Он обвинил Европу в деградации из-за случая на гранд-финале.

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Интервью с певцом Йоханнесом Пичем, который выступает под псевдонимом JJ, опубликовали 21 мая в El Pais.

Победное выступление JJ на "Евровидении-2025"

Представитель Австрии победил в конкурсе с песней "Wasted Love", его основной соперницей стала представительница Израиля Юваль Рафаэль с композицией "New Day Will Rise", которая заняла второе место. Пич соглашается с победителем "Евровидения-2024" Nemo, что конкурс нуждается в изменениях.

"Особенно с точки зрения системы голосования и того, кто участвует в фестивале. В вопросе телеголосования должно быть больше прозрачности. В этом году все было очень странно", — подчеркнул он.

Кроме того, JJ отметил, что ему "очень обидно видеть" Израиль в списке участников.

"Я хотел бы, чтобы в следующем году "Евровидение" состоялось в Вене без Израиля. Но мяч на поле EBU. Мы, артисты, можем лишь поднять свой голос по этому поводу", — заявил он.

Певец рассказал, что хочет воспользоваться возможностью и использовать такую большую платформу как "Евровидение" для отстаивания прав квир-сообщества. Он стремится убедиться, что его представители имеют больше равенства. По мнению JJ, в обществе до сих пор существует огромная стигма, а Европа становится все более консервативной, "делая шаги назад".

"Это очень, очень разочаровывает, и с этим надо что-то делать", — подчеркнул он.

Артист объяснил, что участникам "Евровидения" запретили демонстрировать со сцены или на камеру флаги сообщества ЛГБК+. На гранд-финале с ним произошел неловкий случай из-за этого.

"Хотя меня утешало то, что зрители могли это сделать, я попытался пронести флаг во время финала. Но меня поймали. Я спрятал его в карман брюк, и кто-то из организаторов увидел, что я несу. Перед самым выходом на сцену мне сказали: это не флаг твоей страны, ты не можешь его вынести. Я почти успел", — поделился JJ.

Напомним, победитель "Евровидения-2025" открыто восхищается оперной исполнительницей и поклонницей президента РФ Владимира Путина Анной Нетребко. Украинский комментатор и ведущий Тимур Мирошниченко объяснил, почему российская певица стала кумиром для представителя Австрии и дал совет украинцам.

Для представительницы Израиля Юваль Рафаэль участие в "Евровидении-2025" стало настоящим испытанием. Во время выступления на полуфинале ее засвистали зрители, а на традиционном параде активисты устроили провокацию в поддержку Палестины.