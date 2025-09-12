Ультиматум и бойкот: Евровидение-2026 оказалось под угрозой срыва

Национальный вещатель Ирландии (RTÉ) впервые за десять лет поставил под сомнение участие страны в песенном конкурсе Евровидение. Компания официально заявила, что не будет участвовать в юбилейном 70-м конкурсе в Вене, если организаторы допустят Израиль.

RTÉ официально сообщил, что может впервые за десятилетие пропустить песенный конкурс по политическим мотивам. Эксперты теперь ожидают цепной реакции, когда другие страны, подхватив ту же позицию, поддержат ультиматум и бойкот.

"Наша позиция абсолютно четкая — Ирландия не будет участвовать в песенном конкурсе Евровидение-2026, если там будет Израиль", — говорится в официальном заявлении RTÉ.

Ирландия против Израиля

Кевин Бакхерст, генеральный директор RTÉ, подробно объяснил мотивы такого шага: "Вещатель считает участие Ирландии недопустимым, учитывая ужасные потери жизней в Газе", — заявил он.

Бакхерст отдельно упомянул о целенаправленных убийствах журналистов, недопуске международных репортеров в зону конфликта и тяжелом положении заложников, которые до сих пор находятся в плену.

Ирландия традиционно занимает одну из самых радикальных позиций среди западных стран в отношении критики действий Израиля. Ранее RTÉ вместе с вещателями Испании и Словении уже обращался к EBU с требованием провести консультации по этому вопросу.

Угроза репутации Евровидения

Бойкот может нанести серьезный удар по репутации мероприятия, ведь Ирландия является одной из рекордсменок по количеству побед в конкурсе — представители страны в целом выигрывали семь раз.

По информации источников, близких к организаторам, по меньшей мере пять других стран готовят аналогичные заявления. Если протест наберет массовые масштабы, под угрозой может оказаться традиционный формат проведения двух полуфиналов конкурса.

Собственно, что в июле на Генеральной ассамблее EBU несколько стран-участниц выразили обеспокоенность относительно участия Израиля в будущих конкурсах. "Союз пообещал продолжить консультации и даже позволил странам отказаться от участия без штрафных санкций до декабря этого года", — сообщают инсайдеры.

Окончательное решение будет принято после того, как свою позицию объявит Европейский вещательный союз (EBU).

Евровидение-2026 должно пройти в Вене после победы певца Джей Джея с песней Wasted Love.

Кстати, "Общественное" официально подтвердило участие Украины в 70-м песенном конкурсе Евровидение-2026. В следующем году юбилейный конкурс станет весомым музыкальным событием.