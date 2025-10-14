"Место куплено": в сети спорят из-за победы Нерсесян в нацотборе на Детское Евровидение

Финал национального отбора на Детское Евровидение 2025 года, который состоялся 12 октября, завершился победой Софии Нерсесян с композицией "Мотанка". По результатам голосования участница получила 11 баллов — 5 от жюри и 6 от зрителей. После объявления итогов в соцсетях разгорелись активные дискуссии.

Часть пользователей поставила под сомнение результаты конкурса, считая, что другие финалисты заслуживали победы. Дискуссия, в частности, разгорелась под видео в TikTok "Суспільного".

Люди сомневаются в добродетели выигрыша Софии Нерсесян

В комментариях появилось немало предположений о возможном "подкупе", что вызвало волну споров:

"Сразу видно эмоции наигранные";

"Проплаченная фигня, как можно было ее выбрать";

"Место куплено";

"Так радуется, будто не знала, что купила то место";

"Как мне жаль Ликерию, она очень хорошо поет, как на записи, так и вживую. София на записи тоже очень хорошо поет, а вживую не очень. Я никого не осуждаю, но просто жаль Ликерию, у нее замечательный голос".

Люди считают, что София Нерсесян выиграла несправедливо Фото: TikTok

Нацотбор на Детское Евровидение 2025

Впрочем, есть пользователи, которые призвали не распространять негатив и поддержать юную певицу. Они отмечают, что София имеет сильный голос и искренне заслужила победу благодаря своему таланту и харизме.

"Это ребенок. Он радуется победе. Кто вас за язык тянет говорить о коррупции? У нее голос сверхмощный. Победа заслуженная. Все молодцы, поэтому может вы просто порадуетесь за Софию, вместо того, чтобы высмеивать?" — написал сторонник.

Другие люди поддержали Софию Нерсесян Фото: TikTok

"Люди, давайте без хейта. София с "Мотанкой" выиграла не потому, что что-то купила, а потому, что вложила душу, голос и талант. Это ее правда, ее музыка, ее энергия. Ликерия — тоже сильная, и это классно, что мы имеем таких артистов. Но вместо того, чтобы ссориться, давайте просто поддерживать наших — каждую, кто представляет Украину с любовью", — отметила подписчица.

10-летняя София Нерсесян из Киева является волонтеркой, которая активно участвует в благотворительных концертах. Музыку и текст песни "Мотанка" написала украинская певица Светлана Тарабарова, а над аранжировкой работал Александр Сосин.

