"Місце куплене": у мережі сперечаються через перемогу Нерсесян у нацвідборі на Дитяче Євробачення
Фінал національного відбору на Дитяче Євробачення 2025 року, який відбувся 12 жовтня, завершився перемогою Софії Нерсесян із композицією "Мотанка". За результатами голосування учасниця отримала 11 балів — 5 від журі та 6 від глядачів. Після оголошення підсумків у соцмережах розгорілися активні дискусії.
Частина користувачів поставила під сумнів результати конкурсу, вважаючи, що інші фіналісти заслуговували на перемогу. Дискусія, зокрема, розгорілася під відео в TikTok "Суспільного".
Люди сумніваються у чесності виграшу Софії Нерсесян
У коментарях з’явилося чимало припущень про можливий "підкуп", що викликало хвилю суперечок:
- "Зразу видно емоції наіграні";
- "Проплачена фігня, як можна було її обрати";
- "Місце куплене";
- "Так радіє, ніби не знала, що купила то місце";
- "Як мені шкода Лікерію, вона дуже гарно співає, як на записі, так і вживу. Софія на записі теж дуже гарно співає, а вживу не дуже. Я нікого не засуджую, але просто шкода Лікерію, вона має чудовий голос".
Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2025
Втім, є користувачі, які закликали не поширювати негатив і підтримати юну співачку. Вони наголошують, що Софія має сильний голос і щиро заслужила на перемогу завдяки своєму таланту та харизмі.
"Це дитина. Вона радіє перемозі. Хто вас за язика тягне казати про корупцію? У неї голос надпотужний. Перемога заслужена. Усі молодці, тож може ви просто порадуєтесь за Софійку, замість того, щоб висміювати?" — написав прихильник.
"Люди, давайте без хейту. Софія з "Мотанкою" виграла не тому, що щось купила, а тому, що вклала душу, голос і талант. Це її правда, її музика, її енергія. Лікерія — теж сильна, і це класно, що ми маємо таких артистів. Але замість того, щоб сваритися, давайте просто підтримувати наших — кожну, хто представляє Україну з любов’ю", — зазначила підписниця.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- 10-річна Софія Нерсесян з Києва є волонтеркою, що активно бере участь у благодійних концертах. Музику та текст пісні "Мотанка" написала українська співачка Світлана Тарабарова, а над аранжуванням працював Олександр Сосін.
