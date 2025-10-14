"Місце куплене": у мережі сперечаються через перемогу Нерсесян у нацвідборі на Дитяче Євробачення

Фінал національного відбору на Дитяче Євробачення 2025 року, який відбувся 12 жовтня, завершився перемогою Софії Нерсесян із композицією "Мотанка". За результатами голосування учасниця отримала 11 балів — 5 від журі та 6 від глядачів. Після оголошення підсумків у соцмережах розгорілися активні дискусії.

Частина користувачів поставила під сумнів результати конкурсу, вважаючи, що інші фіналісти заслуговували на перемогу. Дискусія, зокрема, розгорілася під відео в TikTok "Суспільного".

Люди сумніваються у чесності виграшу Софії Нерсесян

У коментарях з’явилося чимало припущень про можливий "підкуп", що викликало хвилю суперечок:

"Зразу видно емоції наіграні";

"Проплачена фігня, як можна було її обрати";

"Місце куплене";

"Так радіє, ніби не знала, що купила то місце";

"Як мені шкода Лікерію, вона дуже гарно співає, як на записі, так і вживу. Софія на записі теж дуже гарно співає, а вживу не дуже. Я нікого не засуджую, але просто шкода Лікерію, вона має чудовий голос".

Люди вважають, що Софія Нерсесян виграла несправедливо Фото: TikTok

Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2025

Втім, є користувачі, які закликали не поширювати негатив і підтримати юну співачку. Вони наголошують, що Софія має сильний голос і щиро заслужила на перемогу завдяки своєму таланту та харизмі.

"Це дитина. Вона радіє перемозі. Хто вас за язика тягне казати про корупцію? У неї голос надпотужний. Перемога заслужена. Усі молодці, тож може ви просто порадуєтесь за Софійку, замість того, щоб висміювати?" — написав прихильник.

Інші люди підтримали Софію Нерсесян Фото: TikTok

"Люди, давайте без хейту. Софія з "Мотанкою" виграла не тому, що щось купила, а тому, що вклала душу, голос і талант. Це її правда, її музика, її енергія. Лікерія — теж сильна, і це класно, що ми маємо таких артистів. Але замість того, щоб сваритися, давайте просто підтримувати наших — кожну, хто представляє Україну з любов’ю", — зазначила підписниця.

10-річна Софія Нерсесян з Києва є волонтеркою, що активно бере участь у благодійних концертах. Музику та текст пісні "Мотанка" написала українська співачка Світлана Тарабарова, а над аранжуванням працював Олександр Сосін.

