Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення 2025: що про неї відомо (відео)
У нацвідборі на Дитяче Євробачення 2025 перемогла 10-річна Софія Нерсесян. Дівчинка буде представляти Україну 13 грудня у Тбілісі з піснею "Мотанка".
Всього Софія Нерсесян отримала 11 балів, ставши переможницею за глядацьким голосуванням та посівши друге місце в рейтингу за версією журі. Про це повідомляє "Суспільне".
Переможницю нацвідбору Дитячого Євробачення 2025 оголосив телеведучий Тимур Мірошниченко під час прямої трансляції шоу. Минулорічний представник України Артем Котенко передав їй трофей конкурсу.
"Дуже дякую усім глядачам, які голосували за мене. Дякую своїй родині, яка мене завжди підтримує. Дуже дякую своїй команді. А найбільша подяка — військовим, за те, що я маю зараз можливість тримати цей кубок", — сказала Софія Нерсесян.Важливо
Як зазначає Тимур Мірошниченко, цього року в онлайн-голосуванні за переможця нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025 взяли участь понад 190 тисяч людей. За його словами, це рекордна кількість за останні роки.
За даними видання, 10-річна Софія Нерсесян з Києва є волонтеркою, що активно бере участь у благодійних концертах. Музику та текст пісні "Мотанка" написала українська співачка Світлана Тарабарова, а над аранжуванням працював Олександр Сосін.
