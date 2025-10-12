Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення 2025: що про неї відомо (відео)

У нацвідборі на Дитяче Євробачення 2025 перемогла 10-річна Софія Нерсесян. Дівчинка буде представляти Україну 13 грудня у Тбілісі з піснею "Мотанка".

Related video

Всього Софія Нерсесян отримала 11 балів, ставши переможницею за глядацьким голосуванням та посівши друге місце в рейтингу за версією журі. Про це повідомляє "Суспільне".

Виступ Софії Нерсесян на нацвідборі

Переможницю нацвідбору Дитячого Євробачення 2025 оголосив телеведучий Тимур Мірошниченко під час прямої трансляції шоу. Минулорічний представник України Артем Котенко передав їй трофей конкурсу.

Софія Нерсесян Фото: Суспільне

"Дуже дякую усім глядачам, які голосували за мене. Дякую своїй родині, яка мене завжди підтримує. Дуже дякую своїй команді. А найбільша подяка — військовим, за те, що я маю зараз можливість тримати цей кубок", — сказала Софія Нерсесян.

Важливо

Аліна Паш повернулась в Україну після скандалу з Євробаченням: зараз її не впізнати (фото)

Як зазначає Тимур Мірошниченко, цього року в онлайн-голосуванні за переможця нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025 взяли участь понад 190 тисяч людей. За його словами, це рекордна кількість за останні роки.

За даними видання, 10-річна Софія Нерсесян з Києва є волонтеркою, що активно бере участь у благодійних концертах. Музику та текст пісні "Мотанка" написала українська співачка Світлана Тарабарова, а над аранжуванням працював Олександр Сосін.

Нагадаємо, переможці Євробачення 2024 вперше прибули до Києва та записали відео під час прогулянки містом.

Фокус також повідомляв, що Тимур Мірошниченко розкрив правила Євробачення, за порушення яких можуть оштрафувати.