Аліна Паш повернулась в Україну після скандалу з Євробаченням: зараз її не впізнати (фото)

Артистка донедавна жила у США, видалила дописи зі згадками про Україну та інші архівні пости, а займалась активним просуванням своїх англомовних пісень. Її репертуар, як і зовнішність, дуже сильно змінилися.

Нещодавно співачка Аліна Паш, яка потрапила в серію скандалів, опублікувала кілька сторіз у своєму Instagram, де фігурує на публічних заходах в українській столиці. Поки невідомо, чи вона планує повертатися в український шоубізнес, чи продовжить спроби пробитися в американські чарти.

Аліна Паш кардинально змінила імідж Фото: Аліна Паш/ Instagram

Судячи з фото та відео, які Аліна Паш публікує у своїх соціальних мережах, вона приміряє новий імідж — фатальної містичної жінки. Артистка обирає готичний одяг, відповідний макіяж, а також носить лінзи. Зараз артистку важко впізнати, якщо порівнювати з етнічним стилем, показаним на національному відборі на Євробачення у 2022 році.

Скандал на Євробаченні

Аліна не поїхала на міжнародний конкурс, бо збрехала про те, як потрапила до окупованого Криму на концерт після анексії. Пізніше вона надала довідку про перетин державного кордону з Кримом, яка виявилась сфальсифікованою.

Після спростувань з боку Аліни Паш речник Держприкордонслужби повідомив, що вона не могла отримати такої довідки про поїздки до Криму. Документу, на який вона посилалась, не існує. Таким чином співачку офіційно дискваліфікували. Після цього артистка поступово зникла з українського інформаційного простору: видалила дописи зі згадками про Україну та інші архівні пости. Вона займалась активним просуванням своїх англомовних пісень й переїхала до США.

Аліна Паш на національному відборі на Євробачення Фото: Аліна Паш/ Instagram

