Алина Паш вернулась в Украину после скандала с Евровидением: сейчас ее не узнать (фото)

Артистка до недавнего времени жила в США, удалила сообщения с упоминаниями об Украине и другие архивные посты, а занималась активным продвижением своих англоязычных песен. Ее репертуар, как и внешность, очень сильно изменились.

Недавно певица Алина Паш, которая попала в серию скандалов, опубликовала несколько сториз в своем Instagram, где фигурирует на публичных мероприятиях в украинской столице. Пока неизвестно, планирует ли она возвращаться в украинский шоу-бизнес или продолжит попытки пробиться в американские чарты.

Судя по фото и видео, которые Алина Паш публикует в своих социальных сетях, она примеряет новый имидж — роковой мистической женщины. Артистка выбирает готическую одежду, соответствующий макияж, а также носит линзы. Сейчас артистку трудно узнать, если сравнивать с этническим стилем, показанным на национальном отборе на Евровидение в 2022 году.

Алина не поехала на международный конкурс, потому что солгала о том, как попала в оккупированный Крым на концерт после аннексии. Позже она предоставила справку о пересечении государственной границы с Крымом, которая оказалась сфальсифицированной.

После опровержений со стороны Алины Паш представитель Госпогранслужбы сообщил, что она не могла получить такой справки о поездках в Крым. Документа, на который она ссылалась, не существует. Таким образом певицу официально дисквалифицировали. После этого артистка постепенно исчезла из украинского информационного пространства: удалила сообщения с упоминаниями об Украине и другие архивные посты. Она занималась активным продвижением своих англоязычных песен и переехала в США.

