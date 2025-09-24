"Треба тримати голову холодною": Мірошниченко розповів, за що штрафують на Євробаченні

Правила Євробачення забороняють коментаторам вболівати за власну країну та ображати конкурсантів. Український телеведучий Тімур Мірошниченко підкреслив, що за кожним рухом і жестом уважно стежать, а за порушення можуть оштрафувати.

"Вболівати за свою країну не заборонено. І, звісно, емоційно це можна робити будь-як. Але є межі дозволеного, назвемо це так", — пояснив Мірошниченко в інтерв’ю "Коротко про" 24 вересня.

Він розповів, що загалом Європейська мовна спілка "кожне слово, кожен жест або зображення" в ефірі пісенного конкурсу. Організатори уважно стежать, щоб не були ображені почуття жодного народу. Не позбавлені такої надмірної уваги й коментатори країн.

"Може здатися, оскільки ти коментуєш українською для України, то хто там буде на це дивитися, окрім, скажімо, керівництва каналу чи наглядової ради. Але ні, насправді все відстежується", — запевнив телеведучий.

Він пояснив, що за образливі коментарі на адресу будь-якого з конкурсантів або його країни може "прилетіти" штраф. В першу чергу це вдарить по кишені мовника, однак той вже може фінансово покарати й коментатора.

"Тому все одно треба тримати голову холодною", — наголосив Мірошниченко.

Проте, як він пояснив, тут є певні хитрощі.

"Наприклад, якщо факт про учасника біографічний, умовно кажучи, якщо той чи інший артист виступав в окупованому Криму, я можу це сказати. Бо це факт. Я не закликаю в ефірі не голосувати за нього", — зазначив ведучий.

Він додав, що таким чином лише інформує аудиторію, а глядачі вже самі вирішують, віддавати голос за цього конкурсанта чи ні.

Нагадаємо, в Україні вже стартував Нацвібір на Євробачення-2026, заявки артистів прийматимуть до 27 жовтня. Музичною продюсеркою стала співачка й авторка пісень Джамала. Сам 70-й ювілейний конкурс проходитиме в Австрії, гранд-фінал запланований на 16 травня.

Гуморист Василь Байдак розповів, що учасники гумористичного бойз-бенду Badstreet Boys налаштовані позмагатись за право представити Україну на Євробаченні-2026. З його слів, гурт пробував подати свою кандидатуру на минулому Нацвідборі, але причиною відмови стала пісня.