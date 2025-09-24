"Надо держать голову холодной": Мирошниченко рассказал, за что штрафуют на Евровидении

Правила Евровидения запрещают комментаторам болеть за собственную страну и оскорблять конкурсантов. Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко подчеркнул, что за каждым движением и жестом внимательно следят, а за нарушение могут оштрафовать.

"Болеть за свою страну не запрещено. И, конечно, эмоционально это можно делать как угодно. Но есть границы дозволенного, назовем это так", — пояснил Мирошниченко в интервью "Коротко о" 24 сентября.

Он рассказал, что в целом Европейский вещательный союз "каждое слово, каждый жест или изображение" в эфире песенного конкурса. Организаторы внимательно следят, чтобы не были оскорблены чувства ни одного народа. Не лишены такого чрезмерного внимания и комментаторы стран.

"Может показаться, поскольку ты комментируешь на украинском для Украины, то кто там будет на это смотреть, кроме, скажем, руководства канала или наблюдательного совета. Но нет, на самом деле все отслеживается", — заверил телеведущий.

Он пояснил, что за оскорбительные комментарии в адрес любого из конкурсантов или его страны может "прилететь" штраф. В первую очередь это ударит по карману вещателя, однако тот уже может финансово наказать и комментатора.

"Поэтому все равно надо держать голову холодной", — подчеркнул Мирошниченко.

Однако, как он объяснил, здесь есть определенные хитрости.

"Например, если факт об участнике биографический, условно говоря, если тот или иной артист выступал в оккупированном Крыму, я могу это сказать. Потому что это факт. Я не призываю в эфире не голосовать за него", — отметил ведущий.

Он добавил, что таким образом лишь информирует аудиторию, а зрители уже сами решают, отдавать голос за этого конкурсанта или нет.

Напомним, в Украине уже стартовал Нацотбор на Евровидение-2026, заявки артистов будут принимать до 27 октября. Музыкальным продюсером стала певица и автор песен Джамала. Сам 70-й юбилейный конкурс будет проходить в Австрии, гранд-финал запланирован на 16 мая.

Юморист Василий Байдак рассказал, что участники юмористического бойз-бэнда Badstreet Boys настроены побороться за право представить Украину на Евровидении-2026. По его словам, группа пробовала подать свою кандидатуру на прошлом Нацотборе, но причиной отказа стала песня.