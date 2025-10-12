Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение 2025: что о ней известно (видео)

В нацотборе на Детское Евровидение 2025 победила 10-летняя София Нерсесян. Девочка будет представлять Украину 13 декабря в Тбилиси с песней "Мотанка".

Всего София Нерсесян получила 11 баллов, став победительницей по зрительскому голосованию и заняв второе место в рейтинге по версии жюри. Об этом сообщает "Суспільне".

Победительницу нацотбора Детского Евровидения 2025 объявил телеведущий Тимур Мирошниченко во время прямой трансляции шоу. Прошлогодний представитель Украины Артем Котенко передал ей трофей конкурса.

"Большое спасибо всем зрителям, которые голосовали за меня. Спасибо своей семье, которая меня всегда поддерживает. Большое спасибо своей команде. А самая большая благодарность — военным, за то, что я имею сейчас возможность держать этот кубок", — сказала София Нерсесян.

Как отмечает Тимур Мирошниченко, в этом году в онлайн-голосовании за победителя нацотбора на Детское Евровидение 2025 приняли участие более 190 тысяч человек. По его словам, это рекордное количество за последние годы.

По данным издания, 10-летняя София Нерсесян из Киева является волонтеркой, которая активно участвует в благотворительных концертах. Музыку и текст песни "Мотанка" написала украинская певица Светлана Тарабарова, а над аранжировкой работал Александр Сосин.

