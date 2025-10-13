Переможці Євробачення показали, що їх найбільше здивувало у Києві (фото, відео)

Переможці Євробачення-2024 Nemo зі Швейцарії вперше приїхали до столиці України, щоб зіграти концерт для своїх шанувальників. Цими днями виконавці регулярно публікували в соціальних мережах фото і відео, документуючи майже кожен свій крок.

Related video

У межах короткого візиту Nemo встигли потанцювати під безсмертний хіт Поплавського, спробувати борщу від Євгена Клопотенка, пережити ракетний обстріл РФ та випустити дебютний альбом Arthouse. Перед від’їздом тріумфатори міжнародного конкурсу опублікували допис вдячності, де розмістили кадри своєї мандрівки, а також місця в столиці, що їх найбільше вразили. Фокус звернув увагу на ці світлини.

Nemo в Києві

Зокрема, можна побачити Михайлівський та Софійський собори, біля яких гуляли співаки, а також Арку дружби народів з тріщиною та три хмарочоси ЖК Manhattan City, що біля Міністерства інфраструктури. Крім того, у галерею потрапили кадри, які зірка зробила у готельному номері, тримаючи оберемок квітів від прихильників.

Цікаво, що Nemo побували й на виставці Ukraine WOW, де показано українську спадщину та тяглість історії, які "формують підґрунтя для сучасності й майбутнього". Відвідати її можна до 9 листопада включно.

Повернення додому

Після виступу в клубі Atlas, що відгримів 10 жовтня, музиканти повернулися додому, скориставшись послугами "Укрзалізниці".

Музиканти скористались послугами "Укрзалізниці". Фото: Threads

"Є такі дні, коли наші потяги перетворюються на Eurovision Express. І сьогодні — саме такий!" — зазначила команда УЗ і опублікувала фото переможців Євробачення-2024 на тлі поїзда.

Nemo побували й на виставці Ukraine WOW Фото: Threads Nemo побували й на виставці Ukraine WOW Фото: Threads

До речі, Nemo ідентифікують себе як небінарна особистість (небінарні люди можуть ідентифікувати себе з двома або більше гендерами, або не мати гендеру взагалі — Ред.). Просять використовувати займенник "вони" у згадці про себе.

Nemo та Jerry Heil зустрілись у Києві Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Nemo станцювали під легендарну пісню Поплавського "Варенички".

Під обстрілом та з борщем від Клопотенка: переможці Євробачення висловилися про Київ.

Крім того, організатори Євробачення-2026 вперше показали, який вигляд матиме EuroVillage у столиці Австрії.