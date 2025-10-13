Победители Евровидения показали, что их больше всего удивило в Киеве (фото, видео)

Победители Евровидения-2024 Nemo из Швейцарии впервые приехали в столицу Украины, чтобы сыграть концерт для своих поклонников. В эти дни исполнители регулярно публиковали в социальных сетях фото и видео, документируя почти каждый свой шаг.

В рамках короткого визита Nemo успели потанцевать под бессмертный хит Поплавского, попробовать борща от Евгения Клопотенко, пережить ракетный обстрел РФ и выпустить дебютный альбом Arthouse. Перед отъездом триумфаторы международного конкурса опубликовали пост благодарности, где разместили кадры своего путешествия, а также места в столице, которые их больше всего поразили. Фокус обратил внимание на эти фотографии.

Nemo в Киеве

В частности, можно увидеть Михайловский и Софийский соборы, возле которых гуляли певцы, а также Арку дружбы народов с трещиной и три небоскреба ЖК Manhattan City, что возле Министерства инфраструктуры. Кроме того, в галерею попали кадры, которые звезда сделала в гостиничном номере, держа охапку цветов от поклонников.

Интересно, что Nemo побывали и на выставке Ukraine WOW, где показано украинское наследие и преемственность истории, которые "формируют основу для современности и будущего". Посетить ее можно до 9 ноября включительно.

Возвращение домой

После выступления в клубе Atlas, отгремевшего 10 октября, музыканты вернулись домой, воспользовавшись услугами "Укрзализныци".

Музыканты воспользовались услугами "Укрзализныци" Фото: Threads

"Есть такие дни, когда наши поезда превращаются в Eurovision Express. И сегодня — именно такой!" — отметила команда УЗ и опубликовала фото победителей Евровидения-2024 на фоне поезда.

Nemo побывали и на выставке Ukraine WOW Фото: Threads Nemo побывали и на выставке Ukraine WOW Фото: Threads

Кстати, Nemo идентифицируют себя как небинарная личность (небинарные люди могут идентифицировать себя с двумя или более гендерами, или не иметь гендера вообще — Ред.). Просят использовать местоимение "они" в упоминании о себе.

Nemo и Jerry Heil встретились в Киеве Фото: Threads

