"Так не можна": Джамала поскаржилась на учасників відбору на Євробачення

Українська співачка Джамала, яка цього року виконує роль музичної продюсерки Національного відбору на Євробаченні-2026, висловила свої враження від надісланих заявок учасників. Артистка поділилася розчаруванням через рівень деяких композицій.

Вона наголосила, що частина пісень не відповідає стандартам відбору, а їхнє звучання, за словами Джамали, залишає бажати кращого як у змістовому, так і в технічному плані. Про це вона сказала у дописах в своєму Telegram-каналі.

Джамала поскаржилась на пісні на Євробачення 2026

"Вибачте, я жорсткою буду. Бо реально, як можна прислати пісню, просто "ме-ме-ме"? Можна заспівати щось, щоб було видно, що це пісня на "Євробачення", на міжнародний конкурс. Мене просто розриває", — пожалілася Джамала.

Продюсерка додала, що значна частина надісланих треків має низьку якість запису, слабке виконання та проблеми з інтонуванням: "Просто жахливі "демки"! Жахлива якість, жахливе виконання, жахливі пісні, жахливе інтонування. Просто нема за що зачепитися".

Також виконавиця звернула увагу, що деякі учасники надсилають лише "чорнові версії без ідеї, без вокалу і без відчуття міжнародного конкурсу".

Попри це, Джамала зізналася, що серед усіх робіт є кілька пісень, які справді привернули її увагу, хоча таких варіантів небагато.

