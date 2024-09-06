Мария Бурмака рассказала, где сейчас ее брат Юрий Павленко, который работал с Януковичем

Певица Мария Бурмака является старшей двоюродной сестрой Юрия Павленко, который в свое время работал вместе с Виктором Януоквичем.

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54-летняя украинская певица Мария Бурмака рассказала, где сейчас ее двоюродный брат Юрий Павленко, который в свое время вступил в политическую силу ОПЗЖ и работал в правительстве Януковича. Подробностями певица поделилась в интервью Славы Демина.

Так, певица призналась, что общается с братом, однако сейчас он проходит военную службу и они видятся не так часто. Мария отметила, что несмотря на то, что Юрий отец троих детей, он пошел защищать Родину на фронте. Певица уточнила, что сейчас бывший политик проходит военную службу в 130-й бригаде.

Кроме этого, Мария Бурмака прокомментировала то, как отнеслась к тому, когда Юрий Павленко вступил в политическую партию ОПЗЖ и согласился работать в правительстве Януковича. Тогда он возглавил Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

"На тот момент, я считаю, что это была его ошибка. Мы много раз говорили об этом. И конечно эта политическая сила это такое... Не надо было туда вступать", — прокомментировала Мария Бурмака.

Заметим, что Мария Бурмака была оппозиционной к политической силе Виктора Януковича и принимала участие во всех революциях — Оранжевой, а затем и в Революции Достоинства в 2014 году.

0:14:45 — где сейчас двоюродный брат Юрий Павленко из ОПЗЖ

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