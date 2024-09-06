"Всем подняли": глава Херсонской ОГА Прокудин озвучил свою зарплату

Александр Прокудин работает в должности председателя Херсонской ОГА с 2023 года. Ранее работал в правоохранительных органах.

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41-летний председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин озвучил зарплату, которую получает работая на своей должности. Своим финансовым положением госслужащий поделился в новом проекте "Города силы".

В частности, на вопрос ведущей Алины Шаманской, сколько сегодня он получает зарплаты ежемесячно за работу, которую он выполняет, Прокудин ответил колеблясь. Так, он назвал цифру в 132-134 тысячи гривен.

"132 тысячи гривен, или 134 тысячи гривен. Так вроде. 122 тысячи гривен? Нет, больше. Последний месяц сто тридцать с чем-то получил. У меня была долгое время 122, и вот только сейчас изменилась на 10 тысяч больше, потому что всем оклады, как мне объясняла бухгалтер, всем подняли по всей Украине", — ответил Александр Прокудин.

Заметим, что Александр Прокудин родом из Николаева. Был назначен руководителем Херсонской области в феврале 2023 года. До этого работал в правоохранительных органах.

После его назначения на должность председатель Херсонской ОГА жители региона создали петицию, чтобы Прокудина уволили, которая даже набрала необходимое количество голосов.

Ведущая проекта "Города силы" Алина Шаманская спросила у Прокудина, не было ли ему обидно, что люди требуют его увольнения, он ответил: "Было обидно, было как-то не по себе. Я делал все возможное и невозможное для того, чтобы защитить город, чтобы сделать больше безопасных мест, укрытий, чтобы помогать военным и так далее. Я себя не предал".

Также он прокомментировал одну из причин, почему жители Херсонской области требовали его отставки. В частности, речь идет о том, что он взял на работу большое количество товарищей и коллег, которые работали в полиции.

"Я не знаю, почему так писали, я взял двух людей всего. Один мой заместитель, один из шести заместителей, полицейский. И руководитель аппарата, управляющая делами. Одного мужчину и две женщины мы перевели в Херсонскую администрацию", — пояснил Прокудин.

Напомним, ранее мы писали, что глава Запорожской ОГА Федоров озвучил свою зарплату.