"Всім підняли": голова Херсонської ОВА Прокудін озвучив свою зарплату

Олександр Прокудін працює на посаді голови Херсонської ОВА з 2023 року. Раніше працював в правоохоронних органах.

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41-річний голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін озвучив зарплату, яку отримує, працюючи на своїй посаді. Своїм фінансовим становищем держслужбовець поділився в новому проєкті "Міста сили".

Зокрема, на питання ведучої Аліни Шаманської, скільки сьогодні він отримує зарплати щомісяця за роботу, яку він виконує, Прокудін відповів вагаючись. Так, він назвав цифру в 132-134 тисячі гривень.

"132 тисячі гривень, чи 134 тисячі гривень. Так наче. 122 тисячі гривень? Ні, більше. Останній місяць сто тридцять з чимось отримав. У мене була довгий час 122 і от тільки зараз змінилася, на 10 тисяч більше, тому що всім оклади, як мені пояснювала бухгалтер, всім підняли по всій Україні", — відповів Олександр Прокудін.

Зауважимо, що Олександр Прокудін родом з Миколаєва. Був призначений керівником Херсонської області у лютому 2023 року. До цього працював в правоохоронних органах.

Після його призначення на посаду голова Херсонської ОВА жителі регіону створили петицію, щоб Прокудіна звільнили, яка навіть набрала необхідну кількість голосів.

Ведуча проєкту "Міста сили" Аліна Шаманська запитала у Прокудіна, чи не було йому образливо, що люди вимагають його звільнення, він відповів: "Було образливо, було якось не по собі. Я робив усе можливе і неможливе для того, щоб захистити місто, щоб зробити більше безпечних місць, укриттів, щоб допомагати військовим тощо. Я себе не зрадив".

Також він прокоментував одну з причин, чому жителі Херсонської області вимагали його відставки. Зокрема мова про те, що він взяв на роботу велику кількість товаришів і колег, які працювали в поліції.

"Я не знаю, чому так писали, я взяв двох людей всього. Один мій заступник, один із шести заступників, поліцейський. І керівник апарату, керуюча справами. Одного чоловіка і двох жінок ми перевели до Херсонської адміністрації", — пояснив Прокудін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голова Запорізької ОВА Федоров озвучив свою зарплату.