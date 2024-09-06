Марія Бурмака розповіла, де зараз її брат Юрій Павленко, який працював із Януковичем

Співачка Марія Бурмака є старшою двоюрідною сестрою Юрія Павленка, який свого часу працював разом із Віктором Януоквичем.

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54-річна українська співачка Марія Бурмака розповіла, де зараз її двоюрідний брат Юрій Павленко, який свого часу вступив в політичну силу ОПЗЖ і працював в уряді Януковича. Подробицями співачка поділилася в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Так, співачка зізналася, що спілкується з братом, однак зараз він проходить військову службу і вони бачаться не так часто. Марія наголосила, що попри те, що Юрій батько трьох дітей, він пішов захищати батьківщину на фронті. Співачка уточнила, що зараз колишній політик проходить військову службу у 130-й бригаді.

Крім цього, Марія Бурмака прокоментувала, як поставилася до того, що Юрій Павленко вступив до політичної партії ОПЗЖ та погодився працювати в уряді Януковича. Тоді він очолив Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту.

"На той момент, я вважаю, що то була його помилка. Ми багато разів говорили про це. І звичайно ця політична сила це таке… Не треба було туди вступати", — прокоментувала Марія Бурмака.

Зауважимо, що Марія Бурмака була опозиційною до політичної сили Віктора Януковича і приймала участь у всіх революціях — Помаранчевій, а згодом і в Революції Гідності у 2014 році.

0:14:45 - де зараз двоюрідний брат Юрій Павленко з ОПЗЖ

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