Даша Трегубова ужаснулась от увиденного в вагоне "Укрзализныци"

Украинская актриса Даша Трегубова осталась неприятно поражена после поездки "Укрзализныцей". Звезда фильмов и сериалов обратила внимание на устарелость функционирования туалетов в вагонах.

По словам актрисы, она ехала купе. Трегубова в своем Threads призвала компанию пересмотреть состояние чистоты вагонов.

Даша Трегубова ужаснулась от поездки УЗ

"Приближался 26 год нового тысячелетия. Пассажиры Укрзализныци продолжали гадить на рельсы через дырку в полу туалета... Не понимаю, зачем быть в секте защитников дырки в туалете, если можно требовать изменений и адекватного к себе отношения. Грязные вагоны, запятнанные матрасы, расчет только наличными, адовая продажа билетов на большинство направлений. Разве это норм для перевозчика, который взял на себя функции и доходы всей авиаотрасли?" — написала Даша Трегубова.

Актриса добавила, что готова поддержать любую инициативу УЗ, которая улучшит состояние вагонов и чистоту в них.

"И конечно, установка пандусов (на Южном вокзале, например)", — добавила звезда экрана.

Даша Трегубова ужаснулась от поездки УЗ Фото: Threads

Реакция УЗ

"Укрзализныця" уже отреагировала на замечания медийной персоны.

"Таких вагонов с каждым годом становится меньше, мы активно покупаем новые и модернизируем старые, где устанавливаются экологически чистые туалетные комплексы. Снять с эксплуатации устаревшие вагоны, по одной причине, что там туалеты старого образца, мы не можем, поскольку из-за вражеских ударов россиян по подвижному составу сегодня мы задействуем весь пассажирский парк железной дороги, если он не угрожает безопасности движения. Там где сервис минимальный, соответственно и минимальная цена", — отметила пресс-служба компании.

"Укрзализныця" отреагировала на замечания актрисы Фото: Threads

А в комментариях к посту Трегубовой собралось немало критики ее слов:

"Да вы аху**и. Укрзализныця единственная, кто не прекращал свою работу ни на минуту во время полномасштабного вторжения, ее эвакуационные поезда спасли десятки, в возможно и сотни тысяч людей, поезда все время подвергаются обстрелам, раз**банные пути ремонтируются за сутки, а то и быстрее, и она все равно не прекращает свою работу".

Четыре года войны. Люди эвакуируются в никуда. А те, кто остаются на прифронтовых территориях — живут без света и газа. Государство панически ищет 100 млрд грн, которых не хватает на зарплату военным. И в это время кто-то возмущается туалетом в старом советском вагоне. Сюр".

"Часто гуляете по шпалам?".

"Покупайте билеты в вагоны поновее, выбор обычно есть".

"Вагоны, кстати, за последние годы стали значительно чище. Странно требовать глобальных изменений при такой стоимости проезда во время войны в 26 году нового тысячелетия. Люди дома теряют и убегают в другие регионы налегке. Лучше, чтобы стоимость в 3 раза увеличилась как в странах, где нет дырки в полу?".

