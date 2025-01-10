Даша Трегубова о домогательствах в кино, экстремальных хобби и бойфренде: эксклюзивно Фокусу

"Я не вижу смысла самоутверждаться за счет других. Важно быть хорошим человеком, даже если это трудно" говорит Даша Трегубова в эксклюзивном интервью Фокусу. Как актриса реагирует на критику и какие принципы для нее важны в профессии?

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Известная актриса и режиссер Даша Трегубова открыто поделилась своими взглядами на публичную жизнь, критику и взаимодействие с аудиторией. В интервью Фокусу она рассказала, почему считает самоуважение самым главным, избегает конфликтов и стремится создавать комфортную атмосферу в творческой среде.

Даша Трегубова — актриса, телеведущая, режиссер. Кем вы сегодня себя позиционируете и чувствуете?

С начала своей карьеры я работала сразу на многих работах и занималась многими делами. Училась на режиссуре, но сразу же пошла с первого курса работать телеведущей. И очень долго моя работа была связана именно с телевидением. Я всегда очень хотела попасть в кино, заниматься кино, потому что это мое любимое дело и сфера. И после того, как я уже побыла и редактором, и главным редактором канала, и поработала в рекламе, в сетевых рекламных агентствах, я наконец попала в кино в качестве актрисы. Сначала на маленькие роли, потом — большие. Но я всегда делала много вещей параллельно, поэтому трудно идентифицировать. Скажем так, я — человек кино. Я — человек кино и телевидения. Я очень люблю обе эти сферы, очень сильно. И рекламу люблю. И для компьютерных игр сценарии писать люблю.

В 2024 году я сняла свой первый режиссерский проект, который выйдет весной 2025 года. Это четырехсерийная драма о работе врачей-трансплантологов во время войны. И я довольно долго шла к тому, чтобы сделать его. Правда, это должен был быть другой проект, который я буду снимать в следующем году. Полный метр, триллер, мы его как раз готовим к съемкам. То есть в 2024 году я уже сложилась и состоялась как режиссер. И, насколько я понимаю, все проектом довольны.

Все, что мы делаем новое, оно становится большим шагом вперед для нас, как для личности. Не просто для меня, как для актрисы или режиссера. Я стала себя чувствовать интереснее как личность. И теперь на площадке, как актриса, я уже тоже смотрю глубже. Уже с немножко режиссерским взглядом могу что-то предложить режиссеру. И это получается очень прикольно. Поэтому в 2025 году ко всем регалиям актриса, сценаристка, продюсер. Как продюсер я сделала 6 или 7 проектов. Теперь же первый был режиссерский. И на самом деле это очень круто. Но признаюсь, что это было очень утомительно. Это тот случай, когда я, человек с кучей энергии, была вынуждена восстанавливалась.

Расскажите о проекте "Даша Читает". По какому принципу выбираете стихи? Могут ли их предлагать ваши читатели?

"Даша читает" я придумала на самом деле очень-очень давно. Я с детства очень люблю поэзию. Четко помню, что я читала ее лет с 11-12. А до этого даже сама писала стихи. И много лет спустя, уже во взрослом возрасте, я планировала, что сделаю такой проект, всех позову читать. А потом видимо пришло время и у меня собралась прекрасная команда, с которой мы записали первый сет стихов. Их было, кажется, четыре или пять. И это было настолько феерично. Это был, если не ошибаюсь, 2016 или 2017 год.

Я сразу выбрала для себя современную поэзию. Думаю, "Даша читает" это такая визитная карточка, что это современная украинская поэзия, украинских поэтов. Там было пару хороших стихов неукраинских поэтов. Но если до этого(полномасштабного вторжения РФ, — ред.) я читала поэзию украинских поэтов, которые пишут и на русском, и на украинском, то после 2022 года я читаю исключительно украинских поэтов, пишущих на украинском. Очень надеюсь, что наши классные украинские поэты, которые всю жизнь писали на русском, смогут переформатироваться.

За последние два года вышла целая плеяда новых поэтов и такое же количество невероятных стихов. И меня очень радует, что сейчас голос современных поэтов стал более заметным. Возможно, в какой-то степени это и благодаря мне, и меня это греет. Сейчас они уже сами собирают большие залы, большое количество поклонников. Но о многих из них, да и вообще многих украинских поэтов, судя по комментариям на YouTube, люди узнают просматривая этот проект. У меня там уже где-то 140 стихов за все время. Даже об очень известных. Например, думаю Бабкину(поэтесса Екатерина Бабкина, — ред.) уже ну точно все знают. Однако не все знают их поэзию: кто-то из комментаторов считал, что Жадан это певец. И о Бабкиной тоже кто-то впервые слышал, что для меня довольно странно. И еще много-много новых имен.

Относительно того, предлагают ли мне стихи читатели: мне их даже сами поэты очень много высылают. Читатели также часто предлагают. Иногда это какие-то совершенно новые имена, которые я до этого не слышала. И я очень радостно практиковала читать такую поэзию. Там она более, скажем так, любительская, любительская. Например, такую поэзию мне предлагали в проекте "Даша читает: карантин": когда у нас был карантин из-за COVID-19, я проводила прямые эфиры, на которые собирались люди. До этого они высылали мне стихи, которые они хотят, чтобы я прочитала. Поэтому в эфирах я читала не только то, что подготовила сама, но и то, что мне присылали зрители и слушатели.

Иногда там были жемчужины, вот прям настоящие. Однако обычно это происходит так: я вижу это стихотворение где-то в соцсетях или какой-то группе или онлайн-издании, или еще где-то случайно. И понимаю — это оно. Ну, или у тех же поэтов в соцсетях и пабликах.

Если я понимаю, что меня очень сильно затронуло стихотворение, то собираю его в свою онлайн-папку с ними. Их там, наверное, уже миллион. И в какой-то из дней я его читаю. Иногда стихотворение может лежать у меня несколько лет перед тем, как прозвучит. А иногда я, влюбившись, читаю его уже на следующей съемке. Все это непредсказуемо и зависит от эмоций. Потому что для того, чтобы стихотворение прозвучало эмоционально и вызвало эмоцию у зрителя, оно должно производить впечатление на меня именно в этот момент времени.

Даша Трегубова Фото: Юлія Нікітова

Был ли в вашей карьере момент, когда вы сомневались в выборе профессии? Расскажите, как вы выбираете роли, которые хотите сыграть? Что для вас важнее: интересный сюжет или персонаж, с которым вы можете себя ассоциировать?

В моей карьере никогда не было момента сомнений, поскольку я выбрала для себя очень широкое поле деятельности. Когда было какое-то затишье в актерстве я занималась сценарной, продюсерской, телевизионной работой. У меня всегда есть, что делать, и иногда это меня даже накрывает, потому что отказаться от чего-то очень трудно, если все это очень интересно. И именно вот в такой круговерти мне очень нравится находиться. Я чувствую полноту жизни.

Роли не я выбираю, они сами меня выбирают. У меня очень редко было такое, что я отказывалась от проб. Потому что даже если мне, на первый взгляд, не очень и кажется, что я не знаю, что это за персонаж, как я его буду играть, то все равно я попробую. Я все равно сыграю и, возможно, это будет очень интересно. Каждый актер мечтает увидеть хорошие сценарии. Все мы мечтаем о них. Их видно фактически сразу. Иногда бывает так, что сценарий, который казался таким, неплохим, нормальным, вдруг невероятно выстреливает. И это уже магия кино: когда над ним работает классный режиссер, классная команда, классные актеры, и вдруг то, что казалось не таким уж и ярким, превращается в жемчужину.

У вас за спиной уже большой багаж опыта. Что было самым важным в карьере?

Самым важным, пожалуй, было не сдаться. Не сдаться в контексте актерской карьеры, потому что у меня был очень долгий период, когда меня или не утверждали, или давали только какие-то крошечные роли. И я, фигурально, сидела там в машине, билась о руль, говорила: "Боже, какой позор, как я ужасно все это сделала".

Сейчас я понимаю, почему это было. У меня действительно не было на тот момент уверенности в себе. У меня был синдром самозванца. Думала "ну да, я уже ведущая, которая сложилась, я уже давно работаю на телевидении, но вот в кино, как актриса, я себя еще не чувствую актрисой". Сейчас таких проблем нет.

Как только я стала немножко меньше хотеть. Думаю, дело в опыте, плюс уверенность в себе пришла со временем, плюс действительно я изменила парадигму своих ожиданий. Перестала так сильно хотеть что-то получить, потому что понимала в тот момент, что у меня есть еще очень много разной работы, которой в тот момент могу заниматься: могу и сценарии писать, и продюсировать. А сейчас еще и режиссировать.

Есть ли режиссеры, с которыми вы мечтаете поработать? Почему именно они?

У меня очень классный послужной список. У меня уже где-то под 100 проектов, в которых я снималась. Конечно, среди них есть как маленькие, так и большие роли. Поэтому, пожалуй, я поработала с большинством режиссеров нашей страны. Забавно то, что пока что, мне не удалось поработать только с теми режиссерами, с которыми я действительно в очень хороших отношениях. Фактически нас можно назвать друзьями или приятелями.

Я бы очень хотела поработать с Денисом Тарасовым. Это мой очень давний приятель. Но я ни разу у него не снималась. Он звал в этом году, но у меня уже был проект. Я не смогла даже попробовать.

И конечно, с Антонио Лукичем, с которым мы очень давно знакомы. Еще с момента, когда Антонио только учился в режиссуре. Считаю его незаурядным творцом, очень классным режиссером. Ну, как, собственно, и большое количество наших украинских зрителей. Поэтому с Антонио я поработала бы с удовольствием.

На самом деле сейчас, мне кажется, идет такая волна новых режиссеров в кино. Такое количество людей, что тут, безусловно, успеть бы поработать с классными.

Я очень довольна, что в этом году у меня были два больших проекта с режиссерами. Один из них тот, с кем люблю работать — Олегом Туранским. Мы уже когда-то работали — тогда у меня была маленькая роль. На этот раз работала с ним в проекте "Реванш", где играла одну из главных ролей. И это был невероятный опыт. Нам очень круто работалось, поэтому и проект получился очень крутой.

Сейчас работаю с Владимиром Янощуком в проекте под названием "Сокровища". С ним я очень давно хотела поработать: говорила Вселенной и всем вокруг "Боже, как я хочу поработать с Янощуком!". И так получилось, что сейчас я у него в проекте и счастлива этому факту. Потому что это действительно очень и очень хороший режиссер. А каждый актер всегда чувствует хорошего режиссера рядом. Который может направить и создать действительно классное кино. Поэтому я счастлива.

Да и вообще, честно говоря, наши украинские режиссеры очень достойные. У всех свои фишки. Режиссер — это как писатель, или как начальник. Они все разные. Но когда они работают, у каждого свой метод, свой опыт и манера. И с ними всеми классно. У меня нет ни одного режиссера, о котором я хочу сказать "ой, нет, вот с этим я больше работать не буду".

Даша Трегубова Фото: Юлія Нікітова

Как ваша семья относится к вашей профессии и графикам? Трудно ли совмещать актерскую деятельность с личной жизнью?

Честно говоря, это и правда очень тяжело. Графики у меня сногсшибательные. Самая главная проблема в том, что съемки не решают у тебя выходные или будни. Когда мне я слышу слово "выходные", у меня в голове другая картинка. Выходные — это когда у меня нет съемок.

Моя семья очень давно к этому привыкла. Моя дочь тоже актриса: она со мной вообще не площадке с детства. Еще когда я работала на канале СТБ и Поля со мной появлялась в дни первых месяцев жизни в проекте "Все буде добре".

Сейчас она сама актриса и прекрасно все понимает, что такое графики, что такое съемки до ночи или ночные смены. Я счастлива, что вся моя семья всегда меня поддерживала. За эти годы я смогла организовать свой жизненный график так, чтобы иметь возможность делать еще больше. У меня есть помощница, у меня есть все люди вокруг, которые все понимают: у меня все рядом.

Есть ли у вас хобби или занятия, о которых мало кто знает?

У меня долгое время были увлечения связанные с достаточно экстремальными видами спорта. Я ездила на байке 5 лет. Еще в то время, когда девушек на байках в Киеве почти не было. Но потом родилась Полина и я перестала ездить за рулем сама.

Я много путешествовала по Украине на байке. Даже немножко поездила на байке по Америке. Там на Харлее, здесь на своей Хонде Шеду. Гавит в свое время покорила Килиманджаро. Кстати, будучи беременной, как позже выяснилось. Прыгала с парашютом. Любила очень дайвинг: погружалась везде. Мальдивы, Сейшелы, в Индии, в Египте. Но там больше на севере, где очень красиво. У меня все увлечения связаны с проверкой себя на прочность. Такие увлечения экстремальные. Мне всегда нравится открывать для себя что-то новое, связанное со своим телом.

Мне всегда очень интересно пробовать новое. Из таких более, возможно менее очевидных вещей. Я когда-то очень неплохо играла в Counter-Strike. И какая-то часть Киева знает меня именно по этому. Это очень смешно, когда где-то мне в комментариях приходит "Привет из прошлого", кто-то пишет "Привет, добрая". А я была "Добра", у меня был такой ник.

Сейчас я бы сказала, что хобби стали более спокойными. И самое классное, что я люблю делать, это смотреть кино с близким человеком. Это может быть либо Поля, либо мой парень. Мы смотрим кино и это для меня, как говорят поляки, ревеляция. То есть это такой кайф. И сейчас у меня появилось новое хобби, возможно, связанное с работой. Я уже упомянула его в первом ответе — очень хочу заниматься компьютерными играми.

Даша Трегубова Фото: Юлія Нікітова

Есть ли у вас домашние любимцы?

У меня была кошка, после того как началась полномасштабная война, мы уехали в Польшу, там у нас появился песик. А теперь моя дочь мне принесла со съемки, маленького облезлого котенка. И теперь у меня есть дома кинокит. Пес мог бы тоже быть кинопсом, но он посольский пес. Потому что Полине его подарил посол Украины в Польше за Полинины выступления, за работу с нашим посольством Украины.

Случались ли на съемках курьезные или незабываемые моменты, возможно, есть такие моменты, о которых стыдно вспоминать?

На съемках все интересные моменты у меня связаны с каким-то экстремальным моментом. Однажды мою героиню якобы хоронили, хоронили, но она там приходила в себя и выкапывалась из могилы. Это был интересный опыт. Когда-то я тонула, причем тонула дважды в двух разных фильмах. Один раз это был очень глубокий бассейн, где моя задача была опуститься на дно, а потом так же медленно подняться. И это ловко мне удалось сделать. А еще был проект, в котором я тонула в Днепре, причем в городе Днепр. Мы в Днепре должны были тонуть и с моими партнерами мы это тоже и делали. Вообще, я скажу, что на съемках очень важно, чтобы у вас сложилась гармоничная история с командой, чтобы ты приходил на съемки как на праздник.

Мы просто делаем то, что можем в лучшем виде для того, чтобы украинское кино жило несмотря на все, что происходит. И я очень этим горжусь и радуюсь.

По вашему мнению, какие перспективы развития имеет украинское кино? Чего ему не хватает сейчас?

Я думаю, что перспективы прекрасные, потому что об Украине сейчас гораздо больше говорят в мире. И украинские зрители сейчас гораздо более заинтересованы в украинском продукте. Поэтому все ждут классные украинские проекты в разных жанрах. У нас пока что кино не очень богато на жанры, и не очень богато на хорошие истории, но они точно есть.

Украинская киноиндустрия станет такой с разнообразием жанров, со звездными лицами, когда украинские зрители научатся за кино платить. То есть не смотреть его на пиратских сайтах, а ходить в кино.

Кино — это очень дорогой бизнес и он должен окупаться, как каждый другой бизнес.

Поэтому я думаю, что самое первое — это выстраивать воспитание наших детей и подростков, и вообще нас всех, не смотреть пиратский контент. А во-вторых — ходить в кино. В-третьих — сейчас, пока идет война, максимально вкладываться в саморазвитие, читать американские сценарии, которые получали Оскар. Я читала "The Good Will Hunting". Это гениально, это очень крутой сценарий.

Чего не хватает украинскому кино? Я сейчас очень много вижу за последние годы классных актеров. Молодых актеров, талантливых, высокого уровня. Вижу много классных режиссеров, операторов: новых, и опытных. Денег стало меньше, намного. То есть, после того, как началась полномасштабная война, очень снизились гонорары и бюджеты на кинопроизводство. Поэтому сейчас это делается в большем темпе и за меньшие деньги.

Перспективы для индустрии — это co-production. Когда украинские продюсеры, кинематографисты ищут часть бюджета в других странах и делают совместное кино. И к этому многие украинские кинематографисты пришли. Перспектива — это государственное финансирование. Перспектива — это, если западные кинематографисты по окончанию войны начнут снимать в Украине, потому что у нас очень много классных локаций.

Например, в Хмельницкой и Тернопольской областях существует много локаций, где можно снимать. Украина может стать большой мировой киноиндустрией, потому что украинцы любят кино и умеют его понимать, снимать и смотреть. Всегда есть потребность в художественном, и эта потребность должна удовлетворяться. Если не будет удовлетворяться украинское кино, то наши люди будут обращаться к кинематографам других стран. И дай Бог, чтобы не к враждебному кинематографу.

Есть ли в украинском кинематографе актеры или актрисы, которых вы считаете своими конкурентами? Можете назвать ваш личный рейтинг украинских актеров и актрис сегодняшнего дня?

Я не думаю, что в моем случае есть конкуренция. Хотя, конечно каждый режиссер имеет в голове свою картинку. Иногда это актрисы, которые очень не похожи внешне, но их часто ставят вместе на какие-то пробы. Но, к счастью, мы уже все дошли до статуса и уровня профессионализма, когда не считаем друг друга конкурентами. Просто кто-то получает эту роль, а кто-то получает следующую.

Назвать ваш личный рейтинг? Я не буду, пожалуй, обсуждать своих коллег, потому что имею дружеские отношения с большинством нашей киноиндустрии. Если я сейчас кого-то забуду, он на меня обидится. Но есть очень классные актеры. Давайте я вам скажу просто, мужчин-партнеров, с которыми мне очень хорошо работается уже не первый раз и не в первом проекте. Я очень благодарна Диме Суржикову за работу в "Копе". Это проект, который уже четвертый сезон выходит. И Дима — невероятный партнер. С ним круто работать. Вообще круто работать с партнером, у которого ты можешь еще чему-то поучиться.

Мне очень нравится Виталик Салий. Он реально величина. И я надеюсь, что он найдет свои невероятные роли. В проекте "Первые ласточки" от шоураннера Туника Жени. Он потом сделал "Перевозчицу", и вообще все, что делает Женя — это высокий класс. Там я играла с нашим актером Сашей Рудинским. И он тоже величина, он тоже сила. Ты когда попадаешь на площадку, ты сразу видишь человека, который крутой. Например, так со Славой Довженко было. Мы когда-то познакомились на парных пробах. И с первых секунд начинаешь работать с человеком и сразу чувствуешь это партнерство. Например, я очень уважаю Стаса Боклана, мы с ним в начале нулевых вместе вели "Погоду", которую я тогда и писала. Так вот со Стасом я поняла, в чем фишка быть хорошим актером. Это быть уверенным в себе. У тебя могут быть любые рефлексии, связанные с персонажем, с ролью, но ты должен все равно быть уверен. Не любить себя. Это не о том, чтобы обожать себя. А это прежде всего о том, чтобы быть уверенным в том, что ты делаешь. Просто не бояться экспериментировать.

Даша Трегубова Фото: Юлія Нікітова

Как вы относитесь к публичному обсуждению вашей личной жизни? Есть ли то, что вы намеренно скрываете от зрителей?

Я отношусь абсолютно нормально. Я вообще экстраверт по натуре и мне трудно что-то скрывать. Я очень откровенна со всеми и даже с новыми людьми в компаниях. Возможно, во мне существует манифестирующий персонаж, который любит о себе рассказывать.

У меня в жизни нет ничего глобального, что я бы хотела скрыть. Но я и не блогер, который готов просто всю свою жизнь рассказывать аудитории. Если кто-то о чем-то узнает и спрашивает, мне нечего скрывать. Но и делать из жизни инфоповод мне в голову не приходит.

Но здесь важно добавить, что я люблю и уважаю зрителей: моя аудитория, та, которая у меня в соцсетях, я уже априори понимаю, что это аудитория интеллектуальная, потому что большинство пришло на стихи. Или я выкладываю иногда обзоры книг новых, или, конечно, фоточки. У меня в подписчиках фактически нет людей, которые бы вызвали у меня испанский стыд своими комментариями.

Что вас больше всего раздражает в современной публичности?

Меня раздражает, что люди, которые никогда тебя не знали, не интересовались твоей жизнью, возможно, видят тебя впервые, могут зайти в соцсети и написать какую-то удивительную вещь. Это у меня случается крайне редко. Я в принципе, очень не люблю осуждение как таковое. Я в своей жизни сама стараюсь никого не осуждать, потому что прекрасно помню о понятии психологии, которое называется фундаментальная ошибка атрибуции. Когда ты ее понимаешь, ты перестаешь осуждать других.

Фундаментальная ошибка атрибуции — это доказанный уже факт, что все люди считают, что их действия вызваны обстоятельствами. То есть, если я опоздал, то там такси не ехало, там трамвай сломался. А всех остальных людей, они оценивают с точки зрения того, что это их черта характера. То есть, если я опоздал, то это обстоятельства, а если ты опоздал, то ты просто непунктуальный человек. И так происходит в каждой сфере и всегда. И поэтому каждый раз, когда у меня возникает желание о ком-то подумать что-то плохое, я сначала думаю, а не обстоятельства ли это сделали с этим конкретным человеком.

Да и, в принципе, я за всю свою жизнь, пожалуй, в соцсетях не написала ни одного плохого комментария никому, потому что я считаю, что в мире такое количество всего ниже пояса, что просто есть ли смысл увеличивать эту энтропию во вселенной? Если у тебя есть выбор быть хорошим человеком, быть плохим человеком, то ты в здравом уме не захочешь быть плохим человеком, который делает кому-то больно. Я почти всю свою жизнь утверждалась, за счет того, что в школе была певицей и ведущей. Но мое самоутверждение так и закончилось там где-то, в 15 лет, в подростковом возрасте. После этого я не утверждаюсь за счет других людей, но так делает много людей, которые нас окружают. Я думаю, что их надо останавливать на этом этапе.

Уважение к другим людям, не самоутверждаться за счет других людей. И иметь ум, чтобы подумать прежде чем сделать что-то.

Случалось ли вам отказываться от ролей из-за конфликтов с режиссерами или продюсерами?

Нет, у меня такого не было. Я только помню, что был один сложный проект, из которого прям хотелось сбежать, потому что он был намного сложнее, чем должен был бы быть из-за организационных моментов. Но тогда я просто с продюсерами договаривалась.

Я вообще считаю, что обо всем можно договариваться, если люди адекватные и все хотят получить на выходе нормальный продукт. Но на самом деле кинорынок у нас не очень большой, мы все друг друга знаем, и поэтому мы в дружеских отношениях с большинством коллег. От продюсеров и режиссеров до актеров, звукорежиссеров, гримеров. Мне просто очень нравится моя сфера и мне хочется, чтобы там максимально царила правильная атмосфера.

Бывает, что тебя не берут на роль из-за того, что кто-то там о тебе что-то думает. Но когда ты спокойно это переживаешь, не входишь в конфликты, занимаешься дальше своим делом, то впоследствии все смотрят и думают иначе. И ты уже начинаешь сниматься у этих продюсеров.

Даша Трегубова Фото: Юлія Нікітова

Как вы реагируете на критические отзывы о своей игре? Были ли отзывы, которые вас задели лично?

В принципе, я человек, который прислушивается к конструктивной критике. Хотя, конечно, мне критика неприятна, как и всем нормальным людям. Но я реально могу прочитать что-то, что заставит меня задуматься. Но я абсолютно не воспринимаю любые пустые попытки самоутвердиться за мой счет. Со мной это не срабатывает, потому что я достаточно себя уважаю.

У меня в первом режиссерском проекте снимались прекрасные актеры. И среди них был Алексей Горбунов. Наш очень известный украинский актер. Очень известный, с большой аудиторией. С характером, о котором все знают. Он меня хвалил. Ко мне относился, спасибо ему с уважением. Очень хвалил каст, актеров, которых мы выбрали. Он ко мне подходит и говорит: "Даша, как ты собрала такой каст?" Я говорю: "Ну тут совместная работа". Так что, я всегда концентрируюсь на хорошем. Я буду вспоминать то, что мне сказал Горбунов, а не то, что мне написала какая-то женщина в соцсети.

Вы когда-нибудь сталкивались с предложениями, которые можно назвать "неэтичными" в вашей профессии?

Нет, никто такого предлагать открыто не будет, потому что это вызывает большой скандал. Когда я была начинающей ведущей, мне было 17 лет, что-то неприличное предложил режиссер монтажа, на маленьком канале, где я тогда начинала вести свою первую в жизни программу.

Я очень сильно растерялась, но и мне было очень неприятно. И видите, я даже это помню. Но я ни этого человека не помню, ни как он выглядел. То есть теперь я даже его не вспомню. Я была так удивлена, что просто ничего не ответила: на него в шоке посмотрела и вышла. С тех пор никто себе такого не позволял. И вообще я хочу развеять эту историю о том, что в кино только через постель.

Конечно, есть романы у актеров, режиссеров, других. Но, во-первых, мы пашем сейчас... Реально пашем на площадке так, что когда я вечером вижу своих коллег уже полумертвых (смеется)... Я на них смотрю и думаю, вот кто сейчас вообще готов заводить какие-то отношения? Ну, конечно, без шуток. Я бы очень не хотела, чтобы такое происходило у нас в индустрии. Чтобы таких же, как я когда-то молодых актрис или ведущих кто-то ставил в такое неудобное положение. В современной киноиндустрии, в Украине много сильных женщин и я себе могу представить, как такая женщина отреагировала бы, если бы кто-то из мужчин попробовал бы что-то подобное. В моей жизни такого не случалось.

Напомним, ранее мы писали, что актер Евгений Олейник эксклюзивно Фокусу рассказал об участии в "Холостяке" и театральной деятельности во время войны.