Даша Трегубова в стильном образе появилась на допремьерном показе фильма "Хорошая плохая девочка"

Для появления на событии актриса выбрала голубую рубашку с воланами и ультрамодные джинсы, дополнив образ белой мини-сумкой и черными туфлями.

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Телеведущая и актриса Даша Трегубова появилась на допремьерном показе фильма "Хорошая плохая девочка" с Николь Кидман в стильном и свежем образе. Для публичного выхода звезда выбрала сочетание романтического верха и демократичных джинсов. Фокус побывал на событии.

Персональный стилист Яна Ткаченко специально для Фокуса прокомментировала выбор образа: "Рубашка с воланами добавляет легкости и динамики. Голубой цвет освежает внешность и гармонично смотрится на светлом цветотипе Даши. Воланы создают мягкость и делают образ более акцентированным."

Ультрамодные джинсы подчеркивают стройность и длину ног, а также соответствуют тренду ретро-стиля, добавляя расслабленности в образ. Однако для такого события, как допремьерный показ, образ носит слегка повседневный характер.

Даша Трегубова Фото: Pavel Bloudovskiy

Яна Ткаченко отмечает, что акцентные серьги или браслет могли бы сделать образ более вечерний.

Гладко собранные волосы, по словам стилиста, открывают лицо, добавляя элегантности и строгости, что является правильным выбором для вечерних событий. Лаконичный макияж подчеркивает естественную красоту телеведущей.

Несмотря на гармоничный вид, этот образ, по мнению стилистки, не совсем соответствует формату события, ведь джинсы кажутся слишком повседневными, также не хватает выразительных аксессуаров или акцентов.

Напомним, ранее мы писали, что Елена Кравец появилась на публичном событии в Киеве в элегантном костюме.

Кроме этого, Фокус публиковал эксклюзивное интервью Даши Трегубовой, в котором она рассказала о домогательствах в кино, экстремальных хобби и бойфренде.