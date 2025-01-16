Елена Кравец появилась на публичном событии в Киеве в элегантном костюме (фото)

Актриса Елена Кравец продемонстрировала элегантный стиль на допремьерном показе фильма "Хорошая плохая девочка", выбрав брючный костюм оливкового цвета, подчеркнувший ее утонченный вкус и естественную красоту.

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Елена Кравец привлекла внимание гостей на допремьерном показе фильма "Хорошая плохая девочка". Событие состоялось 14 января 2025 года в столичном кинотеатре "Оскар", где побывал и Фокус.

Звезда выбрала для выхода в свет стильный брючный костюм оливкового цвета, гармонично подчеркнувший ее изысканный вкус и естественную красоту.

Персональный стилист Яна Ткаченко специально для Фокуса прокомментировала выбор актрисы.

"Образ Елены Кравец на допремьерном показе выглядит лаконично и современно. Брючный костюм свободного кроя элегантный и соответствует современным тенденциям. Оливковый цвет — спокойный, нейтральный, хорошо подходит к цветотипу Елены. Этот оттенок универсальный, подходит как для вечерних, так и для дневных событий. Возможно, немного не хватает акцентов или более выразительной текстуры, которая могла бы подчеркнуть индивидуальность и сделать образ завершенным. Клатч можно причислить как акцент, но он принадлежит к той же цветовой палитре, что и костюм. Если не делать его акцентом за счет цвета, а это мог бы быть оранжевый или желтый, я бы изменила фактуру. Лакированный клатч или меховой с анималистическим принтом мог бы стать отличной деталью, которая бы завершила образ", — отметила стилист.

Елена Кравец Фото: Pavel Bloudovskiy

По мнению эксперта, образ не выглядит завершенным из-за отсутствия украшений. По словам Яны Ткаченко, можно было бы добавить браслеты на обе руки, чтобы создать немного больше детализации. Стилист также добавила, что туфли в тон костюма создали бы эффект вытягивания силуэта. Они также могли бы быть другой фактуры — сатин, лак, мех.

Эксперт также добавила, что нейтральный макияж и распущенные волосы с легкими волнами дополняют естественный образ Елены Кравец, хотя, по ее словам, небольшая укладка сделала бы его более праздничным.

"Этот образ хорошо подходит для события, но с несколькими дополнительными штрихами мог бы выглядеть еще более выразительно", — резюмировала стилист.

Напомним, ранее мы писали, что Елена Кравец появилась на премьере биографического фильма "Мария" с Анджелиной Джоли.

Кроме этого, Фокус писал, что Елена Кравец показала своих детей-двойняшек и анонсировала новый проект.