Олена Кравець з'явилася на публічній події у Києві в елегантному костюмі (фото)

Акторка Олена Кравець продемонструвала елегантний стиль на допрем'єрному показі фільму "Хороша погана дівчинка", обравши брючний костюм оливкового кольору, що підкреслив її витончений смак і природну красу.

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Олена Кравець привернула увагу гостей на допрем’єрному показі фільму "Хороша погана дівчинка". Подія відбулася 14 січня 2025 року в столичному кінотеатрі "Оскар", де побував і Фокус.

Зірка обрала для виходу у світ стильний брючний костюм оливкового кольору, що гармонійно підкреслив її вишуканий смак і природну красу.

Персональна стилістка Яна Ткаченко спеціально для Фокусу прокоментувала вибір акторки.

"Образ Олени Кравець на допрем’єрному показі виглядає лаконічно та сучасно. Брючний костюм вільного крою елегантний і відповідає сучасним тенденціям. Оливковий колір — спокійний, нейтральний, добре пасує до кольоротипу Олени. Цей відтінок універсальний, підходить як для вечірніх, так і для денних подій. Можливо, трохи бракує акцентів або більш виразної текстури, яка могла б підкреслити індивідуальність і зробити образ завершеним. Клатч можна зарахувати як акцент, але він належить до тієї ж кольорової палітри, що і костюм. Якщо не робити його акцентом за рахунок кольору, а це міг би бути помаранчевий чи жовтий, я б змінила фактуру. Лакований клатч або хутряний з анімалістичним принтом міг би стати чудовою деталлю, яка б завершила образ", — зазначила стилістка.

Олена Кравець Фото: Pavel Bloudovskiy

На думку експертки, образ не виглядає завершеним через відсутності прикрас. За словами Яни Ткаченко, можна було б додати браслети на обидві руки, щоб створити трохи більше деталізації. Стилістка також додала, що туфлі в тон костюма створили б ефект витягнення силуету. Вони також могли б бути іншої фактури — сатин, лак, хутро.

Експертка також додала, що нейтральний макіяж і розпущене волосся з легкими хвилями доповнюють природний образ Олени Кравець, хоча, за її словами, невелика укладка зробила б його більш святковим.

"Цей образ гарно підходить для події, але з кількома додатковими штрихами міг би виглядати ще більш виразно", — резюмувала стилістка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олена Кравець з'явилась на прем'єрі біографічного фільму "Марія" з Анджеліною Джолі.

Крім цього, Фокус писав, що Олена Кравець показала своїх дітей-двійнят і анонсувала новий проєкт.