Даша Трегубова в стильному образі з'явилася на допрем'єрному показі фільму "Хороша погана дівчинка"

Для появи на події акторка обрала блакитну сорочку з воланами та ультрамодні джинси, доповнивши образ білою мінісумкою і чорними туфлями.

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Телеведуча та акторка Даша Трегубова з'явилася на допрем'єрному показі фільму "Хороша погана дівчинка" з Ніколь Кідман у стильному та свіжому образі. Для публічного виходу зірка обрала поєднання романтичного верху і демократичних джинсів. Фокус побував на події.

Персональний стиліст Яна Ткаченко спеціально для Фокуса прокоментувала вибір образу: "Сорочка з воланами додає легкості та динаміки. Блакитний колір освіжає зовнішність і гармонійно виглядає на світлому кольоротипі Даші. Волани створюють м'якість і роблять образ більш акцентованим."

Ультрамодні джинси підкреслюють стрункість і довжину ніг, а також відповідають тренду ретро-стилю, додаючи розслабленості в образ. Однак для такої події, як допрем'єрний показ, образ має злегка повсякденний характер.

Даша Трегубова Фото: Pavel Bloudovskiy

Яна Ткаченко зазначає, що акцентні сережки або браслет могли б зробити образ більш вечірнім.

Гладко зібране волосся, за словами стиліста, відкриває обличчя, додаючи елегантності та строгості, що є правильним вибором для вечірніх подій. Лаконічний макіяж підкреслює природну красу телеведучої.

Попри гармонійний вигляд, цей образ, на думку стилістки, не зовсім відповідає формату події, адже джинси здаються надто повсякденними, також бракує виразних аксесуарів чи акцентів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олена Кравець з'явилася на публічній події в Києві в елегантному костюмі.

Крім цього, Фокус публікував ексклюзивне інтерв'ю Даші Трегубової, в якому вона розповіла про домагання в кіно, екстремальні хобі та бойфренда.