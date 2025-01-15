Дарья Трегубова показала нового бойфренда: пара вместе провела зимний отпуск

44-летняя Дарья Трегубова показала, что ее сердце занято. Звезда опубликовала снимок с зимнего отдыха, на котором позирует с бойфрендом. Еще летом она призналась, что ее партнером стал давний знакомый, с которым дружба переросла в любовь.

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44-летняя телеведущая и актриса Дарья Трегубова решила немного приоткрыть завесу своей личной жизни. Звезда впервые намекнула на своего возлюбленного, поделившись совместным фото с зимнего отдыха.

Дарья Трегубова Фото: скрин

В своем Instagram Трегубова напомнила подписчикам, что она уже состоит в отношениях, и призвала воздержаться от приглашений на кофе. Свои слова она подтвердила фото, на котором позирует со своим избранником. Хотя его лицо осталось за кадром из-за обрезанного кадра, снимок показывает, как счастливая Дарья опирается на мужчину в горнолыжном снаряжении.

Еще летом прошлого года телеведущая впервые рассказала о своих новых отношениях. Тогда она призналась, что ее партнером стал давний знакомый, с которым их дружба постепенно переросла в роман.

Напомним, ранее Фокус публиковал интервью с Дашей Трегубовой, в котором она рассказала о домогательствах в кино, экстремальных хобби и бойфренде.