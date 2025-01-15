Дар'я Трегубова показала нового бойфренда: пара разом провела зимову відпустку

44-річна Дар'я Трегубова показала, що її серце зайняте. Зірка опублікувала знімок із зимового відпочинку, на якому позує з бойфрендом. Ще влітку вона зізналася, що її партнером став давній знайомий, із яким дружба переросла у кохання.

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44-річна телеведуча та акторка Дар'я Трегубова вирішила трохи відкрити завісу свого особистого життя. Зірка вперше натякнула на свого коханого, поділившись спільним фото з зимового відпочинку.

Дар'я Трегубова Фото: скрін

У своєму Instagram Трегубова нагадала підписникам, що вона вже перебуває у стосунках, і закликала утриматися від запрошень на каву. Свої слова вона підтвердила фото, на якому позує зі своїм обранцем. Хоча його обличчя залишилося за кадром через обрізаний кадр, знімок показує, як щаслива Дар'я спирається на чоловіка в гірськолижному спорядженні.

Ще влітку минулого року телеведуча вперше розповіла про свої нові стосунки. Тоді вона зізналася, що її партнером став давній знайомий, із яким їхня дружба поступово переросла в роман.

Нагадаємо, раніше Фокус публікував інтерв'ю з Дашею Трегубовою, в якому вона розповіла про домагання в кіно, екстремальні хобі та бойфренда.