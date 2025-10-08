Даша Трегубова жахнулася від побаченого у вагоні "Укрзалізниці"

Українська акторка Даша Трегубова залишилася неприємно вражена після поїздки "Укрзалізницею". Зірка фільмів та серіалів звернула увагу на застарілість функціонування туалетів у вагонах.

За словами акторки, вона їхала купе. Трегубова у своєму Threads закликала компанію переглянути стан чистоти вагонів.

Даша Трегубова жахнулася від поїздки потягом УЗ

"Наближався 26 рік нового тисячоліття. Пасажири Укрзалізниці продовжували гадити на рельси через дірку в підлозі туалета… Не розумію, навіщо бути в секті захисників дірки в туалеті, якщо можна вимагати змін і адекватного до себе ставлення. Брудні вагони, заплямовані матраци, розрахунок лише готівкою, адовий продаж квитків на більшість напрямків. Хіба це норм для перевізника, який перебрав на себе функції і доходи всієї авіагалузі?" — написала Даша Трегубова.

Акторка додала, що готова підтримати будь-яку ініціативу УЗ, яка покращить стан вагонів і чистоту в них.

"І звісно, встановлення пандусів (на Південному вокзалі, наприклад)", — додала зірка екрану.

Даша Трегубова жахнулася від поїздки УЗ Фото: Threads

Реакція УЗ

"Укрзалізниця" вже відреагувала на зауваження медійної персони.

"Таких вагонів з кожним роком стає менше, ми активно купуємо нові та модернізуємо старі, де встановлюються екологічно-чисті туалетні комплекси. Зняти з експлуатації застарілі вагони, з однієї причини, що там туалети старого зразка, ми не можемо, оскільки через ворожі удари росіян по рухомому складу сьогодні ми задіємо весь пасажирський парк залізниці, якщо він не загрожує безпеці руху. Там де сервіс мінімальний, відповідно і мінімальна ціна", — зазначила пресслужба компанії.

"Укрзалізниця" відреагувала на зауваження акторки Фото: Threads

А в коментарях до допису Трегубової зібралося чимало критики її слів:

"Да ви аху**і. Укрзалізниця єдина, хто не припиняв свою роботу ні на хвилину під час повномаштабного вторгення, її евакуаційні потяги врятували десятки, в можливо і сотні тисяч людей, потяги весь час піддаються обстрілам, роз**бані колії ремонтуються за добу, а то і бистріше, і вона все одно не припиняє свою роботу".

Ч"отири роки війни. Люди евакуюються в нікуди. А ті, хто залишаються на прифронтових територіях — живуть без світла та газу. Держава панічно шукає 100 млрд грн, яких не вистачає на зарплату військовим. І в цей час хтось обурюється туалетом у старому радянському вагоні. Сюр".

"Часто гуляєте по шпалах?".

"Купуйте квитки у новіші вагони, вибір зазвичай є".

"Вагони, до речі, за останні роки стали значно чистіші. Дивно вимагати глобальних змін при такій вартості проїзду під час війни в 26 році нового тисячоліття. Люди домівки втрачають і тікають в інші регіони без нічого. Краще, щоб вартість в 3 рази збільшилася як в країнах, де немає дірки в підлозі?".

