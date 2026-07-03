Маме с 10-месячным ребенком никто не уступил место в поезде (фото)
Украинка по имени Елена Нашилова ехала с 10-месячным ребенком на верхней полке в поезде. Она говорит, что не успела купить билеты на нижние места.
В Threads под постом на странице женщины (nashilovaalyona) разгорелась жаркая дискуссия по этому поводу.
Женщина ехала с ребенком на верхней полке
"Поезд Одесса—Харьков — билет на него купить практически невозможно. Но я купила билет на верхнюю полку. Потому что знала, что эта поездка крайне необходима для здоровья моего ребенка. И знаете, это тот случай, когда я поняла, что никто не уступит мне место с 10-месячным ребенком, еще с самого момента покупки билета. Так и случилось. Человечность — это лучшее, что есть в человеке, как жаль, что в нашем обществе её почти не осталось", — написала Елена.
Она добавила, что в первую очередь хочет информировать других мам и ей не нужны ни сочувствие, ни хейт.
"В нашем обществе есть будущие мамы, которые смотрят на мир через розовые очки. В нашем обществе есть молодые мамы, которые боятся выйти за пределы детской площадки возле дома. У нас с ребенком есть опыт пребывания в детской больнице с тяжелым диагнозом — и, поверьте, хейта и оскорблений мы там наслушались на всю оставшуюся жизнь. Я понимаю, что сейчас люди злые и измотаны на фоне войны, но у меня еще осталась капелька надежды, что можно быть чуть добрее!" — добавила автор поста.
Елена говорит, что обращалась к проводнице. Та ответила, что такая ситуация часто возникает: "Никто не уступает места мамам. И добавила, что сейчас люди даже не позволяют присесть на нижнюю полку.
Реакция сети
В комментариях люди начали писать, что ребенок — это ответственность его родителей:
- "0 дней без манипуляций с ребенком. Вы билет купили? Купили. Вы знали, что будете ехать на верхней полке? Знали. И всё равно купили. Выбрали не автобус/автомобиль, а поезд. И теперь кто-то должен вам уступать, потому что что? Ваш ребёнок — ваша ответственность".
- "Но вы же не знаете, есть ли проблемы со здоровьем у человека, сидящего на нижней полке. Или человечность работает только в одну сторону?"
- "А почему кто-то обязан уступить вам свое законное место? Я часто езжу с ребенком (с 4 месяцев) именно на поезде. И никогда никого не просила поменяться местами. Вам и вашему ребенку никто ничего не должен, вопрос вообще не в человечности".
Многие люди выразили поддержку Елене и были огорчены такой реакцией других пассажиров:
- "Очень жаль, что в Украине не уважают мать и ребёнка… а это крайне необходимо нашему народу".
- "Я себе не представляю, что должно быть в голове человека, который едет на нижней полке и смотрит, как мама с 10-месячным малышом едет сверху. Ужас".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Женщина по имени Диана Ковтун поделилась своим опытом поездки на поезде: ей с ребенком пришлось ехать на верхней полке.
- Украинская певица Мария Бурмака столкнулась с неприятной ситуацией во время своего путешествия в поезде. Артистка даже расплакалась от отчаяния.
Кроме того, Юлия была пассажиркой поезда № 775, курсирующего из Сум в Киев. Девушка оказалась в неприятной ситуации из-за попутчика, который пренебрег правилами.