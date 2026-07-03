Маме с 10-месячным ребенком никто не уступил место в поезде (фото)

Украинка по имени Елена Нашилова ехала с 10-месячным ребенком на верхней полке в поезде. Она говорит, что не успела купить билеты на нижние места.

В Threads под постом на странице женщины (nashilovaalyona) разгорелась жаркая дискуссия по этому поводу.

Женщина ехала с ребенком на верхней полке

"Поезд Одесса—Харьков — билет на него купить практически невозможно. Но я купила билет на верхнюю полку. Потому что знала, что эта поездка крайне необходима для здоровья моего ребенка. И знаете, это тот случай, когда я поняла, что никто не уступит мне место с 10-месячным ребенком, еще с самого момента покупки билета. Так и случилось. Человечность — это лучшее, что есть в человеке, как жаль, что в нашем обществе её почти не осталось", — написала Елена.

Она добавила, что в первую очередь хочет информировать других мам и ей не нужны ни сочувствие, ни хейт.

Відео дня

"В нашем обществе есть будущие мамы, которые смотрят на мир через розовые очки. В нашем обществе есть молодые мамы, которые боятся выйти за пределы детской площадки возле дома. У нас с ребенком есть опыт пребывания в детской больнице с тяжелым диагнозом — и, поверьте, хейта и оскорблений мы там наслушались на всю оставшуюся жизнь. Я понимаю, что сейчас люди злые и измотаны на фоне войны, но у меня еще осталась капелька надежды, что можно быть чуть добрее!" — добавила автор поста.

Елена говорит, что обращалась к проводнице. Та ответила, что такая ситуация часто возникает: "Никто не уступает места мамам. И добавила, что сейчас люди даже не позволяют присесть на нижнюю полку.

Женщина ехала с ребенком на верхней полке Фото: Threads

Реакция сети

В комментариях люди начали писать, что ребенок — это ответственность его родителей:

"0 дней без манипуляций с ребенком. Вы билет купили? Купили. Вы знали, что будете ехать на верхней полке? Знали. И всё равно купили. Выбрали не автобус/автомобиль, а поезд. И теперь кто-то должен вам уступать, потому что что? Ваш ребёнок — ваша ответственность".

"Но вы же не знаете, есть ли проблемы со здоровьем у человека, сидящего на нижней полке. Или человечность работает только в одну сторону?"

"А почему кто-то обязан уступить вам свое законное место? Я часто езжу с ребенком (с 4 месяцев) именно на поезде. И никогда никого не просила поменяться местами. Вам и вашему ребенку никто ничего не должен, вопрос вообще не в человечности".

Многие люди выразили поддержку Елене и были огорчены такой реакцией других пассажиров:

"Очень жаль, что в Украине не уважают мать и ребёнка… а это крайне необходимо нашему народу".

"Я себе не представляю, что должно быть в голове человека, который едет на нижней полке и смотрит, как мама с 10-месячным малышом едет сверху. Ужас".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Женщина по имени Диана Ковтун поделилась своим опытом поездки на поезде: ей с ребенком пришлось ехать на верхней полке.

Украинская певица Мария Бурмака столкнулась с неприятной ситуацией во время своего путешествия в поезде. Артистка даже расплакалась от отчаяния.

Кроме того, Юлия была пассажиркой поезда № 775, курсирующего из Сум в Киев. Девушка оказалась в неприятной ситуации из-за попутчика, который пренебрег правилами.