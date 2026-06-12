Женщине пришлось ехать с грудным ребенком на верхней полке: никто не уступил место (обновлено)

Украинка по имени Диана Ковтун поделилась своим опытом поездки на поезде: ей с ребенком пришлось ехать на верхней полке, а никто из других пассажиров не предложил поменяться местами.

В Threads разгорелась жаркая дискуссия: кто-то обвиняет людей, которые не пошли на встречу молодой маме, а кто-то говорит, что женщина сама должна была попросить поменяться.

"Оказывается, правило "четные/нечетные" и, соответственно, "нижние/верхние" места в поездах до Перемышля не всегда работает. Поэтому будьте осторожны, а не так, как я. Лей это пофиг, но", — написала Диана, а под ее постом разгорелась дискуссия по поводу этой ситуации.

Реакция сети

В комментариях многие украинцы разочаровались в людях, которые не уступили женщине с малышом свои места на нижних полках:

"Я не представляю, насколько нужно быть на*рано в голове, чтобы смотреть, как мама с грудным ребенком лезет на верхнюю полку, и молчать. Да, никто никому ничего не должен. Да, каждый сам отвечает за свой комфорт. Да, ваши дети — ваши проблемы. Но… Ну люди, вы люди или звери?"

"То есть люди снизу реально позволили положить куклу на верхнюю полку? Ах*й".

"Жесть, если бы я ехала, я бы уступила свое место".

"Мда. Я так понимаю, личные границы сейчас сильнее человечности. Очень жаль, что вам пришлось ехать на верхней полке с ребенком".

Відео дня

Фото: Threads

Были и комментарии с мнением, что женщина сама должна была попросить пойти ей навстречу:

"А почему здесь все решили, что она обманула других пассажиров? Не вижу ни слова о том, что автор просила поменяться местами, а все отказали".

"Странные комментарии о том, чтобы уступить место. Как будто все знают, в каком состоянии ехал. И просила ли автор".

Позиция автора

После публикации материала Диана Ковтун связалась с Фокусом и подчеркнула, что никого не просила поменяться с ней местами:

"Мой пост в социальной сети Threads носил исключительно информационный характер: я хотела поделиться собственным опытом как пассажирки и обратить внимание на проблему, о которой, думаю, многие люди просто не знают — специфику распределения парных и непарных мест в вагонах. На самом деле я ни у кого не просила и не требовала уступать мне место, о чем также неоднократно отмечала в комментариях под своим постом. Несмотря на это, реакция некоторых пользователей под постом оказалась очень жестокой и оскорбительной. В комментариях начали звучать упреки в адрес моего образования, критика, что я якобы "плохая мать", поскольку оказалась с ребенком на второй полке, и даже оскорбления в сторону моего мужа. Мне обидно, что обычная бытовая тема вызвала столько необоснованного негатива", — отметила женщина.

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

Юлия была пассажиркой поезда №775, курсирующего из Сум в Киев. Девушка оказалась в неприятной ситуации из-за попутчика, который пренебрег правилами.

Виктория, которая ехала на поезде во Львов, рассказала о неприятном инциденте с другими пассажирами.

Тем временем проводник Александр Барильник рассказал в эксклюзивном интервью Фокусу о пассажирах, которые раздражают его больше всего, и о своем отношении к женским купе.