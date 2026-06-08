"Менял позы": пассажирка пожаловалась на мужчину, который пристал к ней в поезде (фото)

Юлия была пассажиркой поезда №775, курсирующего из Сум в Киев. Девушка попала в неприятную историю из-за попутчика, который махнул рукой на правила.

Пассажирка, зарегистрированная в Threads под ником @moroz_vldmrvn, попросила незнакомца освободить нижнее место, которое принадлежало ей. Реакция была очень странной. Чем закончился этот конфликт, — читайте далее в материале Фокуса.

"Выкупила нижнее место, но как зашла, то сидел там мужчина. После его фразы: "Среди всего вагона ты решила выбрать место рядом со мной?" — я сразу поняла, что поездка будет "веселой". После просьбы освободить мое место он стал и сначала ехал над душой, а потом устроился на вторую полку и свесил перед лицом ноги", — пишет обиженная пассажирка поезда №775, добавив, что попутчик "менял прекрасные позы" на протяжении всего пути.

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"Хочу огласки"

Юлия сейчас стремится к огласке, чтобы обезопасить себя и других людей от подобных ситуаций в будущем.

Пассажиры не поделили места в поезде №775, курсирующем из Сум в Киев Фото: Threads | Moroz_vldmrvn

"Хочу огласки, ведь таким пассажирам не место в вагонах "Укрзализныци". Уважайте личное пространство других людей и соблюдайте элементарные правила поведения. Спасибо, эта дорога стала одной из самых психологически изнурительных за последнее время", — отмечает она.

Голоса других людей

"Как вы думаете, сделал бы он такое, если бы на нижней полке был мужчина? Импотент обычный", — написал в комментариях один из участников обсуждения.

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"Пассажиры регулярно занимаются сексом": 22 интересных вопроса к проводнику поезда

"Вот черт! Представляю, какой стресс вы перенесли с этим му**ю... Подскажите, обращались ли к проводнику? Интересно, что он говорил? И просили ли этого "мужчину" убрать ноги?" — спрашивает другая женщина.

Юлия сейчас стремится к огласке, чтобы обезопасить себя и других людей от подобных ситуаций в будущем Фото: Threads | Moroz_vldmrvn

Юлия ответила: "Обращалась к проводнице, она сделала замечание, но после этого ничего сильно не изменилось. Мужчина игнорировал. После того как ему предложили другое место, то он отказал. Такое ощущение, будто делал назло".

Мужчина постоянно менял позы Фото: Threads | Moroz_vldmrvn

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Виктория, которая ехала поездом во Львов, рассказала о неприятном инциденте с другими пассажирами. Девушке пришлось пересесть на свободное место по соседству, потому что она ничего не могла с этим поделать. Решить конфликт так и не удалось.

Девушка поделилась нетипичной историей, случившейся с ней в дороге. Ее удивили слова попутчика, который сидел неподалеку в сквозняке, о толерантности и уважении к другим людям.

Тем временем проводник Александр Барыльник рассказывал в эксклюзивном интервью Фокусу о пассажирах, которые раздражают его больше всего, отношение к так женским купе, скандальных бабушках и постоянных конфликтах за лучшие места в вагоне.