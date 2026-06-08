"Змінював пози": пасажирка пожалілась на чоловіка, який причепився до неї у поїзді (фото)

Юлія була пасажиркою поїзда №775, що курсує з Сум до Києва. Дівчина потрапила в неприємну історію через попутника, який махнув рукою на правила.

Пасажирка, зареєстрована у Threads під ніком @moroz_vldmrvn, попросила незнайомця звільнити нижнє місце, яке належало їй. Реакція була дуже дивною. Чим закінчився цей конфлікт, – читайте далі у матеріалі Фокусу.

"Викупила нижнє місце, але як зайшла, то сидів там чоловік. Після його фрази: "Среди всего вагона ты решила выбрать место рядом со мной?" – я одразу зрозуміла, що поїздка буде "веселою". Після прохання звільнити моє місце він став і спочатку їхав над душею, а потім влаштувався на другу полку і звісив перед лицем ноги", – пише ображена пасажирка поїзда №775, додавши, що попутник "змінював прекрасні пози" упродовж всього шляху.

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"Хочу розголосу"

Юлія наразі прагне розголосу, щоб убезпечити себе й інших людей від подібних ситуацій в майбутньому.

Пасажири не поділили місця у поїзді №775, що курсує із Сум до Києва Фото: Threads | Moroz_vldmrvn

"Хочу розголосу, адже таким пасажирам не місце у вагонах "Укрзалізниці". Поважайте особистий простір інших людей і дотримуйтесь елементарних правил поведінки. Дякую, ця дорога стала однією з найбільш психологічно виснажливих за останній час", – зазначає вона.

Голоси інших людей

"Як ви думаєте, чи зробив би він таке, якби на нижній полиці був чоловік? Імпотент звичайний", – написав у коментарях один з учасників обговорення.

Важливо

"Пасажири регулярно займаються сексом": 22 цікавих запитання до провідника потяга

"Який чорт! Уявляю, який стрес ви перенесли з цим му**ю… Підкажіть, чи звертались до провідника? Цікаво, що він казав? І чи просили цього "чоловіка" прибрати ноги?" – питається інша жінка.

Юлія наразі прагне розголосу, щоб убезпечити себе й інших людей від подібних ситуацій в майбутньому Фото: Threads | Moroz_vldmrvn

Юлія відповіла: "Зверталась до провідниці, вона зробила зауваження, але після цього нічого сильно не змінилося. Чоловік ігнорував. Після того як йому запропонували інше місце, то він відмовив. Таке відчуття, ніби робив на зло".

Чоловік постійно змінював пози Фото: Threads | Moroz_vldmrvn

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вікторія, яка їхала потягом до Львова, розповіла про неприємний інцидент з іншими пасажирами. Дівчині довелося пересісти на вільне місце по сусідству, бо вона нічого не могла з цим вдіяти. Вирішити конфлікт так і не вдалося.

Дівчина поділилась нетиповою історією, що трапилась з нею в дорозі. Її здивували слова попутника, який сидів неподалік у протязі, про толерантність та повагу до інших людей.

Тим часом провідник Олександр Барильник розповідав в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу про пасажирів, які дратують його найбільше, ставлення до так жіночих купе, скандальних бабусь та постійні конфлікти за найкращі місця у вагоні.