Жінці довелося їхати з немовлям на верхній полиці: ніхто не поступився місцем

Українка на імʼя Діана Ковтун поділилася своїм неприємним досвідом поїздки потягом: їй з дитиною довелося їхати на верхній полиці, а ніхто з інших пасажирів не запропонував помінятися місцями.

У Threads розгорілася палка дискусія: хтось звинувачує людей, які не пішли на зустріч молодій мамі, а хтось каже, що жінка сама мала попросити помінятися.

"Виявляється, що правило "парні/непарні" і відповідно "нижні/верхні" місця в поїздах до Перемишля не завжди діє. Тому будьте обачні, а не так як я. Леї то пофіг, але", — написала Діана, а під її дописом розгорілося обговорення ситуації.

Українці довелося їхати з малюком на верхній полиці Фото: Threads

Реакція мережі

У коментарях багато українців розчарувалися в людях, які не запропонували жінці з малюком свої нижні місця:

"Я не уявляю, як має бути нас*ано в голові, щоб дивитись, як мама з немовлям лізе на верхню полку, і мовчати. Да, ніхто нікому нічо не винен. Да, кожен сам відповідає за власний комфорт. Да, ваші діти ваші проблеми. Але…. Ну люди, ви люди чи звірі?"

"Тобто люди знизу реально дали покласти ляльку на верхню поличку? Ах*й".

"Жесть, якби я їхала, я б віддала своє місце".

"Мда. Я так розумію, особисті кордони зараз сильніші за людяність. Дуже шкода, що вам довелось їхати на верхній полиці з дитиною".

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Фото: Threads

Були й коментарі з думкою, що жінка сама мала попросити піти їй на зустріч:

"А чому тут усі вирішили обі*рали інших пасажирів? Не бачу жодного слова про те, що авторка просила помінятися і всі відмовили".

"Дивні коментарі про поступитися місцем. Ніби всі знають, хто в якому стані їхав. І чи просила авторка".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Юлія була пасажиркою поїзда №775, що курсує з Сум до Києва. Дівчина потрапила в неприємну історію через попутника, який махнув рукою на правила.

Вікторія, яка їхала потягом до Львова, розповіла про неприємний інцидент з іншими пасажирами.

Тим часом провідник Олександр Барильник розповідав в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу про пасажирів, які дратують його найбільше та ставлення до жіночих купе.