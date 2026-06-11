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Жінці довелося їхати з немовлям на верхній полиці: ніхто не поступився місцем

жінка їхала з немовлям на верхній полиці
Українці довелося їхати з малюком на верхній полиці | Фото: Threads

Українка на імʼя Діана Ковтун поділилася своїм неприємним досвідом поїздки потягом: їй з дитиною довелося їхати на верхній полиці, а ніхто з інших пасажирів не запропонував помінятися місцями.

У Threads розгорілася палка дискусія: хтось звинувачує людей, які не пішли на зустріч молодій мамі, а хтось каже, що жінка сама мала попросити помінятися.

"Виявляється, що правило "парні/непарні" і відповідно "нижні/верхні" місця в поїздах до Перемишля не завжди діє. Тому будьте обачні, а не так як я. Леї то пофіг, але", — написала Діана, а під її дописом розгорілося обговорення ситуації.

жінка в потязі
Українці довелося їхати з малюком на верхній полиці
Фото: Threads

Реакція мережі

У коментарях багато українців розчарувалися в людях, які не запропонували жінці з малюком свої нижні місця:

  • "Я не уявляю, як має бути нас*ано в голові, щоб дивитись, як мама з немовлям лізе на верхню полку, і мовчати. Да, ніхто нікому нічо не винен. Да, кожен сам відповідає за власний комфорт. Да, ваші діти ваші проблеми. Але…. Ну люди, ви люди чи звірі?"
  • "Тобто люди знизу реально дали покласти ляльку на верхню поличку? Ах*й".
  • "Жесть, якби я їхала, я б віддала своє місце".
  • "Мда. Я так розумію, особисті кордони зараз сильніші за людяність. Дуже шкода, що вам довелось їхати на верхній полиці з дитиною".
Відео дня
Фото: Threads

Були й коментарі з думкою, що жінка сама мала попросити піти їй на зустріч:

  • "А чому тут усі вирішили обі*рали інших пасажирів? Не бачу жодного слова про те, що авторка просила помінятися і всі відмовили".
  • "Дивні коментарі про поступитися місцем. Ніби всі знають, хто в якому стані їхав. І чи просила авторка".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Тим часом провідник Олександр Барильник розповідав в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу про пасажирів, які дратують його найбільше та ставлення до жіночих купе.