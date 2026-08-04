Украинка с младенцем возмущена адскими условиями в поезде: "Это вообще законно?"

Популярная блогерша Мария Туник (tuunyk) опубликовала эмоциональное видео из поездки на поезде "Укрзализныци", возмутившись невыносимой жарой и отсутствием кондиционера в вагоне. Инфлюенсерша, которая путешествовала с маленьким ребенком, публично обратилась к перевозчику из-за невыносимых условий, угрожающих здоровью пассажиров.

"Дорогая „Укрзализныця“, как вы думаете, люди получают удовольствие, когда выбирают маршрут именно у вас? Ну, я не знаю, это вообще законно?" — возмутилась блогерша в своём видео в Instagram (@tuunyk).

Кадры из душного вагона вызвали бурную волну возмущения в сети. В комментариях украинцы массово делятся собственным негативным опытом и предупреждают об опасности перегрева для детей.

"Моя бабушка умерла в поезде. Она просила открыть окно, но никто не отреагировал, ей стало плохо, и у неё остановилось сердце".

"Блин, для детей это ужасный стресс, и это опасно для их здоровья. Это незаконно, что "Укрзализныця" подвергает их такой опасности".

"Это просто п***дец! Как так может быть? Ведь можно потерять сознание, дети сильно перегреваются, и это плохо. Вы пробиваете дно".

"Всегда говорил, что она провалена, потому что не могут установить кондиционеры везде и поднять цену на 1–2 гривны. Зато у директора миллионная зарплата. Просто жаль детей в этом случае. И когда нужно куда-то добраться, то очень трудно достать билеты с кондиционером".

"Тоже ехала в вагоне, где был кондиционер, и проводница отказывалась его включать, жара была ужасная. Когда людям уже стало плохо — включила. В чём смысл, я так и не поняла".

"Мне стало плохо из-за экрана".

Відео дня

"Укрзализныця" пока официально не отреагировала на эту ситуацию.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка по имени Елена Нашилова ехала с 10-месячным ребенком на верхней полке в поезде. Она говорит, что не смогла вовремя купить билеты на нижние места, и никто не захотел уступить ей место.

Женщина по имени Диана Ковтун поделилась своим опытом поездки в поезде: ей с ребенком пришлось ехать на верхней полке.

Кроме того, Юлия была пассажиркой поезда № 775, курсирующего из Сум в Киев. Девушка оказалась в неприятной ситуации из-за попутчика, который пренебрег правилами.