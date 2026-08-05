Відома акторка заговорила про виїзд з дітьми з України: "Чи хороша я мама?"

Українська акторка Олена Світлицька зізналася, що вперше за час повномасштабного вторгнення відчула гостре бажання вивезти дітей за кордон заради їхньої безпеки. Причиною для таких думок став черговий масований ракетний обстріл та постійне почуття відчаю через загрозу життю.

Акторка поділилася в Instagram (@olena_svitlytska) своїми переживаннями щодо того, як важко долати страх під час нічних тривог і думати про можливі наслідки влучань. За її словами, дихальні практики вже не допомагають заспокоїти прискорене серцебиття, а звук сирени щоразу нагадує про реальну небезпеку.

Вона поставлена перед складним вибором і запитує себе, чи є доброю матір'ю, обираючи залишатися в Україні, хоча водночас важко уявляє життя своєї родини в іншій країні.

Реакції людей

Українці в коментарях розділилися в думках і поділилися власним досвідом.

Деякі підписниці, які вивезли дітей за кордон ще на початку війни, зазначили, що хоч еміграція є надзвичайно складною і виснажливою, спокій та безпека дітей варті цих зусиль.

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Багато матерів висловили співчуття та зізналися, що щодня ставлять собі ті самі запитання, переживаючи подібний відчай, тривожність та проблеми зі здоров'ям через стрес.

Деякі дописувачі запропонували розглянути варіант переїзду в більш безпечні регіони всередині України, аніж одразу виїжджати за кордон.

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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