Не блондинка: Лилия Ребрик показалась с новой необычной прической (фото)

Актриса поразила новым стилем, появившись в соцсетях с новым цветом волос и стрижкой. Однако большинство людей считает, что ей таки больше подходит быть блондинкой с длинными локонами.

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик удивила фанов неожиданным образом. На своей странице в Instagram она опубликовала фото с короткими волосами, вишневого цвета.

Звезда показалась с совершенно новой прической. Те, кто привык к ее светлым локонам, заметили кардинальную смену стиля.

"Оставляем так или возвращаем блонд?" — заинтриговала Лилия подписчиков.

Лилия Ребрик с короткой прической Фото: Instagram

Большинство людей проголосовало за то, чтобы Лилия осталась блондинкой.

Позже выяснилось, что это был парик. Ребрик примерила его для одной из сценических ролей, дополнив новый образ соответствующим макияжем и гардеробом.

