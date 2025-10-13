Не блондинка: Лилия Ребрик показалась с новой необычной прической (фото)
Актриса поразила новым стилем, появившись в соцсетях с новым цветом волос и стрижкой. Однако большинство людей считает, что ей таки больше подходит быть блондинкой с длинными локонами.
Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик удивила фанов неожиданным образом. На своей странице в Instagram она опубликовала фото с короткими волосами, вишневого цвета.
Звезда показалась с совершенно новой прической. Те, кто привык к ее светлым локонам, заметили кардинальную смену стиля.
"Оставляем так или возвращаем блонд?" — заинтриговала Лилия подписчиков.
Большинство людей проголосовало за то, чтобы Лилия осталась блондинкой.
Позже выяснилось, что это был парик. Ребрик примерила его для одной из сценических ролей, дополнив новый образ соответствующим макияжем и гардеробом.
