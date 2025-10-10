Поддержите нас UA
"Гурченко": Памелу Андерсон в новом образе сравнили с советской актрисой (фото)

Памела Андерсон сменила образ
Актриса Памела Андерсон | Фото: Instagram

Модель показалась в новом образе, который удивил фанатов, ведь теперь она уже не блондинка. В то же время в комментариях ее даже сравнили с популярной актрисой СССР, которая родилась в Харькове.

Голливудская актриса Памела Андерсон снова привлекла внимание сети своим необычным образом. Звезда появилась на фото с короткой кудрявой прической и минимальным макияжем, что стало резким контрастом к ее привычному гламурному стилю. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фотографиях Памела Андерсон позирует в черном платье, которое сияет блестками. Образ она дополнила массивными серьгами.

андерсон сравнили с гурченко
Актриса Памела Андерсон сменила образ
Фото: Instagram

Пользователи соцсетей сравнили ее новый лук с образом советской актрисы. Под снимком в Instagram поклонники отметили, что у актрисы "вайб Людмилы Гурченко".

Кто такая Людмила Гурченко

Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. Это советская и российская актриса театра и кино, эстрадная певица, композитор и режиссер украинского происхождения. Народная артистка СССР (1983). Она умерла 30 марта 2011 года в Москве.

Людмила Гурченко фото
Советская актриса Людмила Гурченко
Фото: из открытых источников

