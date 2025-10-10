"Гурченко": Памелу Андерсон у новому образі порівняли з радянською акторкою (фото)

Модель показалася в новому образі, який здивував фанатів, адже тепер вона вже не блондинка. Водночас у коментарях її навіть порівняли з популярною акторкою СРСР, яка народилася в Харкові.

Related video

Голлівудська акторка Памела Андерсон знову привернула увагу мережі своїм незвичним образом. Зірка з’явилася на фото з короткою кучерявою зачіскою та мінімальним макіяжем, що стало різким контрастом до її звичного гламурного стилю. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На світлинах Памела Андерсон позує у чорному платті, яке сяє блискітками. Образ вона доповнила масивними сережками.

Акторка Памела Андерсон змінила образ Фото: Instagram

Користувачі соцмереж порівняли її новий лук із образом радянської акторки. Під знімком у Instagram шанувальники зазначили, що акторка "має вайб Людмили Гурченко".

Хто така Людмила Гурченко

Людмила Гурченко народилась 12 листопада 1935 року в Харкові. Це радянська і російська акторка театру і кіно, естрадна співачка, композиторка і режисерка українського походження. Народна артистка СРСР (1983). Вона померла 30 березня 2011 року у Москві.

Радянська акторка Людмила Гурченко Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Світлину з новим образом знаменитості першим опублікував фотограф Марко Балер в Instagram.

Памела Андерсон вийшла у світ в неймовірному образі від українського бренду. Вона стала черговою знаменитістю, яка обрала вбрання від Bevza. Фото та деталі свого виходу бренд опублікував у соцмережах, підкресливши, що Андерсон підтримала українську моду на міжнародній сцені.

Крім того, акторка розповіла, як вона змусила Ліама Нісона "закохатися" в неї. Виявляється, серце 73-річного голлівудського красеня вона підкорила власноручною випічкою.