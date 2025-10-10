Підтримайте нас RU
"Гурченко": Памелу Андерсон у новому образі порівняли з радянською акторкою (фото)

Памела Андерсон змінила образ
Акторка Памела Андерсон | Фото: Instagram

Модель показалася в новому образі, який здивував фанатів, адже тепер вона вже не блондинка. Водночас у коментарях її навіть порівняли з популярною акторкою СРСР, яка народилася в Харкові.

Голлівудська акторка Памела Андерсон знову привернула увагу мережі своїм незвичним образом. Зірка з’явилася на фото з короткою кучерявою зачіскою та мінімальним макіяжем, що стало різким контрастом до її звичного гламурного стилю. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На світлинах Памела Андерсон позує у чорному платті, яке сяє блискітками. Образ вона доповнила масивними сережками.

андерсон порівняли з гурченко
Акторка Памела Андерсон змінила образ
Фото: Instagram

Користувачі соцмереж порівняли її новий лук із образом радянської акторки. Під знімком у Instagram шанувальники зазначили, що акторка "має вайб Людмили Гурченко".

Хто така Людмила Гурченко

Людмила Гурченко народилась 12 листопада 1935 року в Харкові. Це радянська і російська акторка театру і кіно, естрадна співачка, композиторка і режисерка українського походження. Народна артистка СРСР (1983). Вона померла 30 березня 2011 року у Москві.

Людмила Гурченко фото
Радянська акторка Людмила Гурченко
Фото: з відкритих джерел

