Памела Андерсон вийшла у світ в неймовірному образі від українського бренду (фото)

Голлівудські знаменитості все частіше звертаються до українських дизайнерів. Памела Андерсон стала черговою знаменитістю, яка обрала вбрання від київського бренду Bevza.

Голлівудська зірка Памела Андерсон обрала образ від Bevza для світського виходу у Нью-Йорку. Про це повідомили на сторінці бренду в Instagram.

Акторка завітала на вечірку Pandora Talisman Launch Party, де з’явилася у подвійній сорочці з колекції Pre-Fall’25 та прямій спідниці з FW’24.

Памел Андерсон в одязі від Bevza Фото: instagram BEVZA

Фото та деталі свого виходу бренд опублікував у соцмережах, підкресливши, що Андерсон підтримала українську моду на міжнародній сцені.

Зазначимо, що Bevza — один із найвідоміших українських брендів, який представляв свою колекцію на New York Fashion Week. Він завойовує прихильність світових зірок. Засновницею є Світлана Бевза.

Памела Андерсон в образі від українського бренду Фото: instagram BEVZA

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

67-річна Шерон Стоун знялася для Vogue в образі львівського бренду. Образ у світлому піджаку, у якому вона позує на фоні пишного листя, став ключовим у фотосесії для відомого глянцю.

Бейонсе виступила у шубі українського бренду на концерті у Нью-Йорку. 43-річна знаменитість для події обрала довгу шубу зі штучного хутра. Розслаблений силует із місткими кишенями співачка поєднала зі шкіряним жакетом, прикрашеним великою пряжкою, та високими чоботами з бахромою.

Крім того, супермодель Карлі Клосс зʼявилася на публіці в образі українського бренду. Знаменитість була помічена на зустрічі Clinton Global Initiative у Нью-Йорку в total-образі від Bevza.