Памела Андерсон вышла в свет в невероятном образе от украинского бренда (фото)

Голливудские знаменитости все чаще обращаются к украинским дизайнерам. Памела Андерсон стала очередной знаменитостью, которая выбрала наряды от киевского бренда Bevza.

Голливудская звезда Памела Андерсон выбрала образ от Bevza для светского выхода в Нью-Йорке. Об этом сообщили на странице бренда в Instagram.

Актриса посетила вечеринку Pandora Talisman Launch Party, где появилась в двойной рубашке из коллекции Pre-Fall'25 и прямой юбке из FW'24.

Памел Андерсон в одежде от Bevza Фото: instagram BEVZA

Фото и детали своего выхода бренд опубликовал в соцсетях, подчеркнув, что Андерсон поддержала украинскую моду на международной сцене.

Отметим, что Bevza — один из самых известных украинских брендов, который представлял свою коллекцию на New York Fashion Week. Он завоевывает расположение мировых звезд. Основательницей является Светлана Бевза.

Памела Андерсон в образе от украинского бренда Фото: instagram BEVZA

Напомним, ранее Фокус писал, что:

67-летняя Шэрон Стоун снялась для Vogue в образе львовского бренда. Образ в светлом пиджаке, в котором она позирует на фоне пышных листьев, стал ключевым в фотосессии для известного глянца.

Бейонсе выступила в шубе украинского бренда на концерте в Нью-Йорке. 43-летняя знаменитость для события выбрала длинную шубу из искусственного меха. Расслабленный силуэт с вместительными карманами певица соединила с кожаным жакетом, украшенным большой пряжкой, и высокими сапогами с бахромой.

Кроме того, супермодель Карли Клосс появилась на публике в образе украинского бренда. Знаменитость была замечена на встрече Clinton Global Initiative в Нью-Йорке в total-образе от Bevza.