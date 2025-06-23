67-летняя Шэрон Стоун снялась для Vogue в образе львовского бренда (фото)

Американская актриса Шэрон Стоун снялась для обложки Vogue Adria, позируя в элегантном костюме украинского бренда.

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Об этом пресс-служба львовского бренда HLÁDYSH сообщила в Instagram, показав черно-белый кадр звезды фильма "Основной инстинкт".

Образ Шэрон Стоун в светлом пиджаке, в котором она позирует на фоне пышной листвы, стал ключевым в фотосессии для известного глянца. Для подчеркивания загадочности кадр сделали черно-белым. Волосы актрисы спадали на лицо, а аутфит дополняли лаконичные украшения.

Шэрон Стоун Фото: Vogue

"Невероятное ощущение видеть нашу работу на легендарной Шэрон в съемке с Vogue", — написали представители украинского бренда.

Новое интервью Шэрон Стоун

Звезда экрана также дала большое интервью, в котором поразмышляла о собственных жизненных выводах и женской солидарности. Так, Шэрон поделилась убеждением, что счастье — это тяжелый труд и ежедневные решения, а не естественное состояние.

"Быть счастливой — это тяжелый труд. Бывают дни, когда все кажется невозможным и когда не хочется вставать с постели. Иногда мне это удается лишь в шесть вечера. Но неважно, что нам приходится переживать, чтобы найти свое счастье — если начнем его искать, мы его найдем. Нужно большое мужество, еще большая дисциплина и огромная сосредоточенность, чтобы оставаться счастливой. Но оно того стоит. Я делаю это каждое утро: решаю встать, бороться, даже когда на самом деле не хочу или не чувствую себя достаточно сильной. Каждый день. Но я доказываю себе, что могу и что я становлюсь лучше", — говорит Стоун.

Более того, звезда "Основного инстинкта" отметила, что голливудские селебрити за кадром такие же обычные люди, перед которыми стоят обычные вызовы.

"Когда доходит до жизни, мы все — одинаковые. Мы все боремся одинаково, ищем работу, заботимся о своих детях, одинаково боимся, и все мы, черт возьми, пытаемся разобраться в том, что называется жизнью. Сравнительно успешно", — говорит Шэрон Стоун.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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