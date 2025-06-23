67-річна Шерон Стоун знялася для Vogue в образі львівського бренду (фото)

Американська акторка Шерон Стоун знялася для обкладинки Vogue Adria, позуючи в елегантному костюмі українського бренду.

Related video

Про це пресслужба львівського бренду HLÁDYSH повідомила в Instagram, показавши чорно-білий кадр зірки фільму "Основний інстинкт".

Образ Шерон Стоун у світлому піджаку, у якому вона позує на фоні пишного листя, став ключовим у фотосесії для відомого глянцю. Для підкреслення загадковості кадр зробили чорно-білим. Волосся акторки спадало на обличчя, а аутфіт доповнювали лаконічні прикраси.

Шерон Стоун Фото: Vogue

"Неймовірне відчуття бачити нашу роботу на легендарній Шерон у зйомці з Vogue", — написали представники українського бренду.

Нове інтервʼю Шерон Стоун

Зірка екрану також дала велике інтервʼю, у якому поміркувала про власні життєві висновки та жіночу солідарність. Так, Шерон поділилася переконанням, що щастя — це важка праця та щоденні рішення, а не природний стан.

"Бути щасливою — це важка праця. Бувають дні, коли все здається неможливим і коли не хочеться вставати з ліжка. Іноді мені це вдається лише о шостій вечора. Але неважливо, що нам доводиться переживати, щоб знайти своє щастя — якщо почнемо його шукати, ми його знайдемо. Потрібна велика мужність, ще більша дисципліна та величезна зосередженість, аби залишатися щасливою. Але воно того варте. Я роблю це кожного ранку: вирішую встати, боротися, навіть, коли насправді не хочу або не відчуваю себе достатньо сильною. Щодня. Але я доводжу собі, що можу і що я стаю кращою", — каже Стоун.

Ба більше, зірка "Основного інстинкту" наголосила, що голлівудські селебриті за кадром такі ж звичайні люди, перед котрими постають буденні виклики.

"Коли доходить до життя, ми всі — однакові. Ми всі боремося однаково, шукаємо роботу, дбаємо про своїх дітей, однаково боїмося, і всі ми, чорт забирай, намагаємося розібратися в тому, що називається життям. Порівняно успішно", — каже Шерон Стоун.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Шерон Стоун повідомила про те, що її мати Дороті Стоун пішла із життя.

Шерон Стоун вийшла на публіку в ефектному червоному комбінезоні.

Крім того, співачка Бейонсе на концерті у Нью-Йорку виступила в шубі бренду зі Львова Cultnaked.