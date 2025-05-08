У Шерон Стоун померла мама (фото)

67-річна голлівудська акторка Шерон Стоун повідомила про те, що її мати Дороті Стоун возз'єдналася зі своїм коханим чоловіком на небесах.

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Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото батьків.

"Це були Вони. Прекрасна пара. На крилах ангелів", — підписала знаменитість знімок, де її мама обіймає її батька.

У соцмережах шанувальники знаменитості висловлюють їй своє співчуття і пишуть слова підтримки.

Джозеф і Дороті Стоуни, батьки акторки Фото: Instagram sharonstone

Батько акторки Джозеф Стоун помер 2009 року у віці 79 років після рецидиву раку й ускладнень хвороби Паркінсона. Дороті перенесла гострий інсульт 2021 року і щонайменше ще один до цього, а в лютому 2025 року потрапила до лікарні після падіння.

У 2019 році Шерон говорила, що не тільки мама, а й її бабуся страждали від інсультів. Сама акторка практично з народження мала проблеми зі здоров'ям. У віці 1 місяця у Шерон знайшли вроджений діабет, пізніше проявилися астма й алергія на кофеїн.

Дороті Стоун було 92 роки Фото: Instagram sharonstone

У 2001 році, коли їй було 43, перенесла інсульт і крововилив у мозок, втративши зір на одне око, слух на одне вухо і здатність читати та писати. Їй довелося заново вчитися жити, а кар'єра пішла на спад, до того ж її ошукали шахраї. Пізніше вона увійшла до правління Неврологічного фонду Барроу і багато років співпрацювала з ВООЗ та ООН.

За її словами, інсульт повністю змінив її світогляд.

"Повністю. На сто відсотків. Буддійський монах сказав мені, що я перевтілилася у своє колишнє тіло. Я пережила смерть, а потім мене повернули назад. У мене був крововилив у мозок протягом дев'яти днів, тому мій мозок був виштовхнутий вперед. Він не був розташований у моїй голові там, де він був раніше. І поки це відбувалося, все змінилося. Мій нюх, мій зір, мій дотик. Я не могла читати кілька років. Усе було розтягнуто, я бачила тільки кольорові візерунки. Багато хто думав, що я помру", — поділилася акторка.

За своє життя Шерон не змогла народити власну дитину, але всиновила трьох хлопчиків.

Шерон із прийомними синами

Раніше Фокус писав, що Шерон Стоун розповіла про страх, який відчувала протягом усієї своєї кар'єри.