У Шерон Стоун померла мама (фото)
67-річна голлівудська акторка Шерон Стоун повідомила про те, що її мати Дороті Стоун возз'єдналася зі своїм коханим чоловіком на небесах.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото батьків.
"Це були Вони. Прекрасна пара. На крилах ангелів", — підписала знаменитість знімок, де її мама обіймає її батька.
У соцмережах шанувальники знаменитості висловлюють їй своє співчуття і пишуть слова підтримки.
Батько акторки Джозеф Стоун помер 2009 року у віці 79 років після рецидиву раку й ускладнень хвороби Паркінсона. Дороті перенесла гострий інсульт 2021 року і щонайменше ще один до цього, а в лютому 2025 року потрапила до лікарні після падіння.
У 2019 році Шерон говорила, що не тільки мама, а й її бабуся страждали від інсультів. Сама акторка практично з народження мала проблеми зі здоров'ям. У віці 1 місяця у Шерон знайшли вроджений діабет, пізніше проявилися астма й алергія на кофеїн.
У 2001 році, коли їй було 43, перенесла інсульт і крововилив у мозок, втративши зір на одне око, слух на одне вухо і здатність читати та писати. Їй довелося заново вчитися жити, а кар'єра пішла на спад, до того ж її ошукали шахраї. Пізніше вона увійшла до правління Неврологічного фонду Барроу і багато років співпрацювала з ВООЗ та ООН.
За її словами, інсульт повністю змінив її світогляд.
"Повністю. На сто відсотків. Буддійський монах сказав мені, що я перевтілилася у своє колишнє тіло. Я пережила смерть, а потім мене повернули назад. У мене був крововилив у мозок протягом дев'яти днів, тому мій мозок був виштовхнутий вперед. Він не був розташований у моїй голові там, де він був раніше. І поки це відбувалося, все змінилося. Мій нюх, мій зір, мій дотик. Я не могла читати кілька років. Усе було розтягнуто, я бачила тільки кольорові візерунки. Багато хто думав, що я помру", — поділилася акторка.
За своє життя Шерон не змогла народити власну дитину, але всиновила трьох хлопчиків.
Раніше Фокус писав, що Шерон Стоун розповіла про страх, який відчувала протягом усієї своєї кар'єри.