Шерон Стоун розповіла, як втратила 18 мільйонів доларів після важкого інсульту (фото)

Зірка "Основного інстинкту" накопичила значні статки завдяки своїй успішній кінокар'єрі, але після крововиливу в мозок і подальшого відновлення вона опинилася без гроша.

Related video

Знаменита американська акторка Шерон Стоун залишилася ні з чим, коли одужала від інсульту, перенесеного 2001 року, незважаючи на те, що на той момент змогла накопичити величезну суму грошей, повідомляє Мirror.

66-річна голлівудська акторка Шерон Стоун розповіла, що втратила всі свої статки у 18 мільйонів доларів після страшної хвороби. За її словами, інсульт повністю змінив її світогляд.

"Повністю. На сто відсотків. Буддійський монах сказав мені, що я перевтілилася у своє колишнє тіло. Я пережила смерть, а потім мене повернули назад. У мене був крововилив у мозок протягом дев'яти днів, тому мій мозок був виштовхнутий вперед. Він не був розташований у моїй голові там, де він був раніше. І поки це відбувалося, все змінилося. Мій нюх, мій зір, мій дотик. Я не могла читати кілька років. Усе було розтягнуто, я бачила тільки кольорові візерунки. Багато хто думав, що я помру", — поділилася акторка.

Акторка Шерон Стоун Фото: Officiel de la rédaction de Monaco-Matin

Вона також розповіла, як люди використовували її в цей вразливий час: "Люди використовували мене в той час. У мене було 18 мільйонів доларів завдяки всім моїм успіхам, але, коли я повернулася і перевірила свій банківський рахунок, усе пропало. Навіть мій холодильник, мій телефон — усе було записано на імена інших людей. У мене не було грошей".

Стоун, яка повернулася до акторської кар'єри наприкінці 2000-х років і також зайнялася другою кар'єрою художника, повинна була навчитися "відпускати" речі та жити сьогоденням, а не таїти в собі почуття образи.

Шерон Стоун Фото: Sharon Stone/Instagram

Вона висловила свій надихаючий погляд: "Я вирішила залишатися тут і зараз і відпустити всі образи. Я вирішила не чіплятися за хворобу, за гіркоту чи гнів. Якщо ви вкусите насіння гіркоти, воно ніколи вас не покине. Але якщо ви будете вірити, навіть якщо ця віра буде розміром з гірчичне зерно, ви виживете. Тому тепер я живу заради радості. Я живу заради своєї мети".

Раніше, 3 червня, Фокус писав, що Шерон Стоун привітала сина з 24-річчям і поділилася рідкісною світлиною своїх дітей.